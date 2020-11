Emma Meesseman test positief en mist EK-kwalificaties met Belgian Cats

Geen Emma Meesseman vandaag op training bij de Belgian Cats in Kortrijk. En daar was helaas een gegronde reden voor. Na haar terugkeer uit het Russische Ekaterinburg bleek namelijk dat de forward gisteren positief heeft getest op het coronavirus. Ze raakte besmet door een ploegmaat bij Ekat, waar ze dinsdag nog mee op het terrein stond in de Russische competitie.

Woensdag vloog Meesseman terug om over een week met de nationale ploeg het tweede luik van de voorronde voor het EK van 2021 te spelen in Portugal. Op 12 november treffen ze Portugal, twee dagen nemen ze het op tegen Oekraïne. Zondag vliegen de Cats naar Portugal - zonder Meesseman dus, die in België in quarantaine blijft. Ook assistent-coach Pierre Cornia testte positief en reist niet mee.

Voor bondscoach Philip Mestdagh is dat bijzonder slecht nieuws want hij kan ook al geen beroep doen op Kyara Linskens, die door een knieblessure vier maanden buiten strijd is. Hij neemt nu Becky Massey mee als vervangster. “Elke speelster heeft twee negatieve tests nodig om toegelaten te worden in de bubbel in Portugal,” reageert Mestdagh. “Het lukt dus niet om Emma in nog mee te nemen. Het is nu aan de anderen om te tonen dat de Cats meer zijn dan Emma alleen, ook al is er maar één Emma Meesseman. We moeten nu als team naar een oplossing zoeken.”