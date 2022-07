Emma Meesseman tekent bij Turkse Fenerbahçe

Zes jaar speelde Emma Meesseman in dienst van Ekaterinburg. Ze greep zes landstitels en vier keer de titel in de Euroleague met de Russische club en evenaarde daarmee Ann Wauters. Eigenlijk had het zes keer kunnen zijn. Maar corona en de invasie van Oekraïne beslisten daar anders over. Alle Russische clubs werden namelijk uitgesloten van de Europese competities. Voor Meesseman meteen ook de reden om Ekaterinburg te verlaten.

De Ieperse lag nog onder contract bij Ekaterinburg maar kon door een clausule toch vertrekken. Vandaag raakte bekend dat ze rond is met het Turkse Fenerbahçe - ook een grootmacht in het basketbal, met 16 landstitels en 13 bekers op hun erelijst. In april was Fener op een zucht van hun allereerste triomf in de Euroleague maar in de finale gingen ze onderuit tegen Sopot.