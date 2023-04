Emma Meesseman schrijft basketbalgeschiedenis en wint Euroleague voor vijfde keer: “Ik ben opgelucht, er stond veel druk op”

Eindelijk heeft Fenerbahçe z'n allereerste trofee beet in de Euroleague. De Turkse club speelde gisterenavond in de finale van de Final Four Mersin aan flarden: 99-60. Met dank ook aan Emma Meesseman, die de Euroleague zo al voor de vijfde keer won in haar carrière: een record.

Volledig scherm © REUTERS

Nog voor de opworp viel Emma Meesseman al in de prijzen: de 29-jarige kapitein van de Belgian Cats kreeg tijdens een ceremonie in Praag de trofee van MVP van de Euroleague overhandigd. Met haar gemiddelde van 15,6 punten, 6,4 rebounds, 3,4 assists en shotpercentage van 62 procent kreeg de Ieperse de meeste voorkeursstemmen van supporters, media, coaches en aanvoersters. “Een hele eer maar dat is niet waar het me om te doen is,” zei Meesseman met haar gebruikelijke bescheidenheid. “Ik speel gewoon graag basketbal. Dat is mijn passie. Dat vraagt veel opofferingen, waar mijn familie me altijd in steunde, en daarom wil ik hen ook graag bedanken.”

Tot daar de formaliteiten vooraf. Op het parket in de Kralovka Arena waren al die woorden en stats in de finale van geen tel meer, zeker in het besef dat Mersin de enige club was die Fenerbahçe dit jaar in de Turkse competitie al een nederlaag kon toedienen. Mersin begon het best aan de finale: Crvendakic schoot meteen een 0-5 op het bord. Twee minuten mocht Mersin hopen dat er wat te rapen zou zijn want daarna begon Fenerbahçe aan een ware demonstratie. Ze waren niet alleen offensief onhoudbaar maar hun verdediging was al net zo adembenemend - elke speelster die bij Mersin de bal kreeg, werd meteen agressief op de huid gezeten. Ze kregen geen centimeter ruimte en dat leidde tot heel wat balverliezen bij Mersin.

Volledig scherm © REUTERS

Bij Fenerbahçe stond er geen maat op Breanna Stewart: de Amerikaanse trof vanop elke mogelijke positie raak. Aan de rust telde ze al 24 punten, waaronder vier driepunters zonder misser. Ook Kyla McBride smeet de drietjes binnen, terwijl Meesseman onder de borden haar job deed. Na één quarter (29-17) was duidelijk dat Fenerbahçe in een andere categorie aan het basketten was. Mersin oogde radelozer met de minuut, terwijl Fenerbahçe even intens en vloeiend bleef spelen. Aan de rust was het verschil al opgelopen tot een dertiger: 57-24. Game over. Dan al.

Puntenrecord

En dan waren er nog twintig minuten te gaan, terwijl de fans van Fenerbahçe al aan hun feestje begonnen op de tribune. Niet makkelijk om zo de concentratie en precisie vast te houden maar Fenerbahçe liet zich niet afleiden: Iagupova maakte er na het derde kwart met een driepunter 77-44 van. Zo was de veer ook helemaal gebroken bij Mersin en Fenerbahçe zette meersterschap gewoon voort. Het was alleen nog afwachten of Stewart het puntenrecord van Diana Taurasi van 31 punten uit 2009 kon verbeteren - ja dus, ze eindigde met 35 punten - en of Fenerbahçe een century zou halen: neen dus, ze bleven steken op 99-60.

Emma Meesseman sloot de finale af met 10 punten, 7 rebounds, 3 assists en 6 steals. Ze mocht zo voor de vijfde keer al in haar carrière - eentje meer dan Ann Wauters - de trofee van de Euroleague in de lucht steken. Vier keer deed ze dat met Ekaterinburg, gisteren dus met Fenerbahçe dat z’n vier vorige finales verloor maar dan toch eindelijk z’n naam kon bijschrijven op de erelijst.

Kim Mestdagh won overigens met haar Italiaanse club Famila Schio de kleine finale tegen thuisploeg Praag: 59-56. Mestdagh nam 3 punten, 2 rebounds, 2 assists en 1 steal voor haar rekening.

Meesseman opgelucht: “Er stond veel druk op dit seizoen” Emma Meesseman reageerde vanochtend bij Radio 1 op haar triomf met haar Turkse ploeg. “Ik ben heel blij. Er stond veel druk op dit seizoen. Fenerbahçe wint deze prijs voor het eerst na een jaar of twintig. Het was nu of nooit. Ik weet niet wat het gevolg geweest zou zijn als we het niet hadden gehaald. Er is dus wel wat opluchting. Het is een fantastische ploeg, leuk om dit met hen te kunnen delen.” Voor Fenerbahçe en Meesseman was de Euroleague een welgekomen opsteker na “een moeilijk seizoen”. “We hebben onze puzzel nooit echt kunnen leggen: veel blessures, speelsters die pas laat kwamen... Maar op het juiste moment hebben we onze beste match van het seizoen gespeeld. We vonden de energie om een eitje met hen te pellen, nadat ze ons al twee keer geklopt hadden dit seizoen.” Een leuk extraatje: met haar vijfde Euroleague gaat ze Ann Wauters voorbij. “Ik vind het gewoon mooi dat ik er vijf heb, niet dat ik Ann voorbij ben. Het is mooi om hier terug te staan, zeker nadat ik vorig jaar niet kon deelnemen doordat Russische ploegen werden uitgesloten door de oorlog in Oekraïne.”

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Breanna Stewart © AFP