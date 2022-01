Emma Meesseman ontevreden over vreemd schema WK-kwalificatietoernooi: “We zijn geen machines”

Het speelschema wordt bijgevolg aangepast. De Belgian Cats starten nu op 10 februari in Washington tegen Puerto Rico (tegen wie ze eerst zouden eindigen) en treffen een dag later de VS. Op 13 februari sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland op de Dominicaanse Republiek. De Russen spelen een dag later tegen Puerto Rico, maar nemen het niet op tegen de VS. Die zijn als olympisch kampioen al geplaatst voor het WK van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney. Of de punten van België en Puerto Rico tegen de VS wél in rekening zullen worden gebracht, is nog niet beslist.