Emma Meesseman niet bezig met evenaring record Ann Wauters: “Ik wil gewoon alles winnen”

Meer sport Oorzaak ernstig ongeluk Tiger Woods bekend: topgolfer crashte aan 140 km/u

7 april Een veel te hoge snelheid is de oorzaak geweest van het zware ongeval van Tiger Woods. Dat hebben de autoriteiten in Californië vandaag laten weten na uitgebreid onderzoek. De topgolfer crashte op 23 februari. Naar nu blijkt, reed Woods 140 kilometer per uur, bijna twee keer de toegestane snelheid.