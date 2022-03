Meer sportEmma Meesseman is terug uit Rusland. De Belgian Cat speelt er bij Ekaterinburg en de competitie loopt daar ook nog verder. Maar door de oorlog die de Russen voeren met Oekraïne zag Meesseman het niet zitten om er te blijven. En ze kreeg blijkbaar ook de nodige bagger over zich heen.

Meesseman arriveerde deze voormiddag in België. Ze vond dat de situatie in Rusland te gevaarlijk geworden was en besliste daarom net als enkele buitenlandse ploeggenotes om te vertrekken. Welke gevolgen die beslissing heeft, is nog onduidelijk.

“Ik ben nooit in gevaar geweest en ik denk dat ik op dit moment in Ekaterinburg ook nog wel veilig zou zijn geweest", zegt Meesseman in bovenstaande video. “Maar er heerst natuurlijk onzekerheid omdat alles zo vlug is gegaan. Je weet nooit hoe die oorlog zal evolueren. Het moeilijke was ook: je zou je moeten concentreren op de sport, terwijl er oorlog wordt gevoerd en er mensen sterven.”

Quote Ik speel niet mét Poetin of voor zijn ploeg, maar blijkbaar zijn er wel mensen die dat denken. Ik word collabora­teur genoemd. Emma Meesseman

Meesseman stapte met een dubbel gevoel op het vliegtuig, zegt ze. “Ik speel niet mét Poetin of voor zijn ploeg, maar blijkbaar zijn er wel mensen die dat denken. Ik word collaborateur genoemd. Maar ik speel met mensen met wie ik al acht jaar in een team zit. En nu weet ik niet wat mijn toekomst is en of ik mijn vrienden in Rusland nog terug zal zien. En dat maakt het gewoon moeilijk, want natuurlijk sta ik wel achter die sancties. Ik ben uiteraard volledig tegen die oorlog en zie ook dat mensen in Rusland niet voor hun mening mogen uitkomen.”

