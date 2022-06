Emma Meesseman loodst Chicago in verlengingen naar felbevochten zege

Atletiek “Je creëert een nieuwe oorlog”: olympisch kampioene uit Rusland haalt uit naar IOC-baas Bach, maar krijgt snoeiharde repliek van Oekraïense concurren­te

Marija Lasitskene, de Russische olympisch kampioen in het hoogspringen, vindt dat voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) “een nieuwe oorlog” creëert met zijn aanpak van Russische sporters. Dat schrijft ze in een open brief op sociale media, maar daar werd ze al gauw van repliek gediend door Yuliya Levchenko, één van haar Oekraïense concurrentes.

10 juni