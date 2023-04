Emma Meesseman knokt zich met Fenerbahçe naar finale Final Four van EuroLeague, Kim Mestdagh met Schio verwezen naar troosting

Fenerbahçe, toch een Europese grootmacht in het basketbal, won nog nooit de Euroleague. En dat er was vanmiddag aan te zien in Praag. De titelfavoriet begon veel te nerveus aan de halve finale en miste in het eerste en tweede kwart te veel shots, terwijl Schio zich trefzekerder en sterker in de rebound toonde. Toch kon Fenerbahçe de schade aan de rust nog beperken: 36-40.