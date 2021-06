Emma Meesseman gidst Belgian Cats langs Rusland richting halve finale op EK

BasketbalEmma Meesseman - wie anders? - sleepte gisteren haar Belgian Cats naar de halve finale op het EK basketbal. Rusland beet fel van zich af maar de Sportvrouw van het Jaar is op medaillejacht. Julie Allemand gaf Rusland het genadeschot in de slotseconden: 85-83.

De vraag van één miljoen gisteren voor de opworp in de Rhenus Sports Arena: welke gedaante zouden de Belgian Cats nu tonen? Hun prestaties op dit EK waren al op zijn minst grillig te noemen. Dan eens flitsend, dan weer stuntelend. Ze reden hun EK voorlopig als een boemeltrein: stop and go - tijd om daar een intercity van te maken, met bestemming Valencia.

Rusland mag dan al niet meer de grootmacht van tien jaar terug zijn, het is en blijft wel een team met veel kwaliteit - ze staan nog altijd twaalfde op de FIBA-ranking. En toch wreef Emma Meesseman zich zondag nog in de handen: “Rusland: ik ben daar niet bang van. Laat maar komen.”

Meesseman kent de Russen dan ook als haar broekzak. Wat wil je, na vijf jaar in de Oeral bij Ekaterinburg. Ze wist wel raad met haar bewaakster Raisa Musina. Na twee minuutjes was Musina al helemaal tuureluurs geshot. Het leek de Belgen te inspireren en in no time stond er al 15-5 op het bord. Een bullet train dan maar? Zou het?

Nee, hoor, want daar bestond Kyara Linskens het - ongeveer de enige die Maria Vadeeva, de sterspeelster bij Rusland, het leven een béétje zuur kon maken - om haar derde fout te maken. Zo veroordeel je tot de bank en breng je je eigen team in de problemen. Billie Massey kreeg de ondankbare taak om Vadeeva af te stoppen. Dat verschil in gestalte - 1m86 versus 1m93 - wist de center genadeloos uit te buiten. In no time trok ze de scheve situatie meer dan recht (27-33).

Tijd voor een nieuwe dosis Magic Meesseman: vier keer raak. Nu zag Nina Glonti sterretjes. Achttien punten, 3 rebounds, 2 assists en 2 assists voor de Sportvrouw van het Jaar - un match complet heet dat dan. Met een driepunter van Julie Vanloo, Kim Mestdagh en een lay-back van Julie Allemand on the buzzer gingen de Cats nog met een kleine voorsprong rusten (43-37).

Het werd de match in de match. Vadeeva en Meesseman. Twee teammates in Ekat en spilfiguur bij hun nationaal team. Vadeeva begon met vier punten, Meesseman repliceerde er met vijf. Heerlijk onderonsje.

Intussen kreeg Linskens een herkansing. En die greep ze ook. Het is uiteraard niet makkelijk verdedigen met foutenlast - Vadeeva was wel zo slim of ‘Kiki’ telkens te belagen - maar offensief droeg ze wel haar steentje bij. Bijgestaan door Kim Mestdagh knokten de Cats zich naar een 63-58-voorsprong na het derde kwart.

Net zo goed knokte Rusland zich weer in de partij. Ze waren het na hun nederlagen op de EK’s van 2017 en 2019 beu van de Belgen te verliezen - opgeven was er gisteren niet bij. Je kon er gif op innemen dat het weer op een thriller zou uitdraaien want ook de Cats gaven zich niet gewonnen. Mestdagh stelde haar vizier scherp - nu schoot ze haar driepunters aan 75 procent binnen - terwijl Meesseman en Linskens zich onder de korf uitleefden: 81-76.

Nog was het niet gedaan. Vadeeva zorgde voor 83-83. En dan, terwijl ze nog haast geen shot zag vallen, trok Julie Allemand de trekker over. Met 5,3 seconden op de shotclock schoot ze de 85-83-zege binnen. En Linskens met een blockshot. Delirium bij de Cats.

Ze staan in de halve finale - net als in 2017. Valencia, aquí vamos.

België - Rusland 85-83

Quarters: 21-20, 43-37; 63-58, 85-83

België: Allemand 9, K. Mestdagh 19, Delaere 6, Meesseman 33, Linskens 13; Bi. Massey 0, H. Mestdagh 0, Vanloo 5, Geldof 0

