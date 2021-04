Emma Meesseman doet zondag gooi naar vierde Euroleaugue-titel na spannende halve finale

“Fenerbahçe wordt een finale avant la lettre ”, zei Emma Meesseman gisteren aan onze krant. Geen woord gelogen, want het was inderdaad een spannende pot basketbal. Halfweg stond het 48-55, het Russische Ekaterinburg haalde het finaal met 84-88. Na een gelijkopgaand eerste kwart (21-22) maakte Ekaterinburg vooral in het tweede kwart (27-33) het verschil. In kwart drie (13-13) hielden beide teams elkaar in evenwicht, waarna Fenerbahçe in het slotkwart (23-20) kwam opzetten. Ekaterinburg, met Meesseman (3 punten, 6 rebounds en 1 assist) ruim 24 minuten op het veld, hield stand. Allie Quigley blonk in het winnende kamp uit met 27 punten, voor de Turken volstonden de 26 punten van Alina Iagupova niet.

Wauters achterna?

In eigen land leed Ekaterinburg dit jaar nog geen enkele competitienederlaag en stormt het op haar dertiende landstitel op rij af. Meesseman, in februari 2016 ­ingelijfd door de Europese topper, kan zich ­opmaken voor titel nummer zes. De Sportvrouw van het Jaar kan zondag ook haar vierde Euroleague-titel bemachtigen. Ze won die eerder in 2016, 2018 en 2019. Vorig jaar werd het toernooi vroegtijdig afgebroken door Covid-19. Als Meesseman over twee dagen de Euroleague wint, dan evenaart ze Ann Wauters, die met Valenciennes, Samara en Valencia in totaal vier keer de belangrijkste Europese clubtrofee won. Anke De Mondt (in 2011 met Salamanca) is de derde Belgische die in het verleden al de Euroleague won.