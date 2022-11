Emma Meesseman blinkt met 20 punten uit in Europees debuut bij Fenerbahçe

VOLLEYBAL: BEKER VAN BELGIE VOLLEYBAL: KWARFTINA­LE BEKER VAN BELGIE Lindemans Aalst – Maaseik 1-3 (25-20, 20-25, 22-25 en 25-27) Pro­tops­altis serveert Maaseik naar halve finale tegen Roeselare

Vorig seizoen moest Maaseik in een beklijvende kwartfinale in de tiebreak nog de duimen leggen voor thuisploeg Lindemans Aalst. Zaterdag werd het opnieuw een spannend duel, maar dit keer trokken de Limburgers wel aan het langste eind. Ze mogen nu met rivaal Roeselare uitvechten wie op zondag 26 februari in het Sportpaleis staat.

6 november