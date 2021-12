Emma Meesseman blijft met Ekaterinburg ongeslagen, ook Castors Braine winnen Europees

Basketbal Gunstige loting voorronde WK 2022 voor Belgian Cats: “Opgelucht dat Puerto Rico uit de bus kwam, hen kunnen we aan”

Het zat de Belgian Cats dinsdag mee bij de loting in Genève: om zich in februari te kwalificeren voor het WK van 2022 in Australië, moeten ze langs de VS, Rusland en Puerto Rico. In de wetenschap dat drie van de vier landen een WK-ticket krijgen, is dat een heel haalbare opdracht.

