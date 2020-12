Elle De Leeuw, de vrouw van Pieter Timmers in 'Uit De Schaduw’: “Zijn zilveren medaille is misschien ook voor een klein procentje mijn verdienste”

Uit De SchaduwHoe is het om te leven in de schaduw van een topsporter? Met die insteek trok ons sportanker Lies Vandenberghe naar vier stille krachten achter onze strafste sporters. Het resultaat van die gesprekken is onze eindejaarsreeks ‘Uit De Schaduw’, met vandaag in aflevering vier Elle De Leeuw (34), vrouw én manager van Pieter Timmers.

Afgelopen zomer in Boedapest zwom Timmers z’n laatste wedstrijd ooit. Eigenlijk wou hij z’n carrière afsluiten op de Spelen in Tokio. Maar die werden met een jaar uitgesteld, en dat was helaas het jaar te veel voor Timmers én voor de zwangere Elle. Nóg een jaar elke dag trainen, dat zagen hij en Elle niet meer zitten.

Timmers beleefde z’n absolute hoogtepunt op de Spelen in Rio, vier jaar geleden: met een zilveren medaille op de 100 meter vrije slag. Beschouwt De Leeuw het succes van Timmers ook als ‘haar’ succes? “Ik denk het wel”, zegt ze in bovenstaande reportage. “Er komt gewoon heel veel bij topsport kijken. Ik denk wel dat het moeilijker geweest was voor hem als ik er niet geweest was. Dan had Pieter veel meer moeten mailen en bellen. Meer dingen zelf moeten doen, ook in het huishouden. Dan blijft er veel minder energie over om te trainen. Zijn medaille is uiteraard voor 99 procent de verdienste van Pieter. En dan misschien een klein procentje voor mij.”

Want De Leeuw heeft wel degelijk ook opofferingen moeten doen. “Ik kon heel weinig mijn vriendinnen zien, omdat ik er gewoon weinig tijd voor had. Er moest veel voor Pieter gedaan worden. Of omdat ik er gewoon nog weinig energie voor had. Bovendien heb ik een job waarvoor je altijd bereikbaar moet zijn - en ik denk dat ik dat ook nog altijd wel ben. Maar ik moet me wel heel vaak in honderd ‘splitten’. Ik heb mijn familie de voorbije jaren heel weinig gezien.”

Maar sinds het ‘pensioen’ van Timmers lukt dat dus weer vaker. De Leeuw en Timmers verhuisden afgelopen zomer ook, samen met hun dochtertje Jutta. En in maart verwachten ze hun tweede kindje.

De Leeuw vertelt in bovenstaande video ook nog over het leven nà de carrière van haar man. Én Timmers pakt ook uit met een mooie boodschap voor zijn steun en toeverlaat. U kunt het allemaal zien in bovenstaande reportage, waarvan de opnames overigens gebeurden voor de verstrengde corona-maatregelen.

