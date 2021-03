Eline Berings zwaar ontgoocheld na coronasoap op EK indoor: “Ik werd alleen nog maar aanzien als ‘Covid’”

AtletiekEline Berings is ongewild reclame voor het snel inenten van de olympische atleten: de 34-jarige Gentse kon zondag op het EK indoor haar kansen niet verdedigen in de halve finale van de 60m horden omdat ze in Torun positief testte voor corona. Vals positief, zo bleek nadien. De gevolgen waren onomkeerbaar. “Ik heb mij nog nooit zo slecht gevoeld.”

Maak het als atleet maar mee. Elke dag alleen trainen, maanden aan een stuk, soms in een ijzig koude Topsporthal. Zónder dat je ervoor betaald wordt. Maar Eline Berings beet op haar tanden. Ze had een duidelijk doel voor ogen: het EK indoor in het Poolse Torun. De Gentse kon dan ook haar geluk niet op toen de Belgische atletiekbond haar in de Belgische selectie opnam. En dan nét toen ze zondag klaar stond voor haar halve finale op de 60m horden, werd ze in quarantaine gezet, na een positieve Covid-19-test.

Weg kansen, weg finale. “En ook weg punten die ik kon rapen voor de Olympische Spelen,” zei Berings, toen ze terug in het land was. Een dag eerder kon ze het niet opbrengen om te reageren. De ontgoocheling was te groot. “Ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière maar zo slecht als zondag heb ik me nog nooit gevoeld. Zo machteloos... Het menselijke was plots van geen tel meer. Voor mijn positieve test was ik een atlete, erna werd ik herleid tot Covid-19, opgesloten in m’n hotelkamer. Ik had niks van symptomen, ik voelde mij zoals altijd, maar ik kreeg de indruk dat niemand me wilde helpen. Ze zegden me direct: ‘Je loopt niet.’ Ik vraag me toch af wat het protocol was...”

Het is niet de enige vraag die Berings, in 2009 nog Europees indoorkampioene, zich stelt. Na de eerste PCR-test zaterdag, die positief bleek, werd Berings intussen nog eens drie keer getest - allen waren ze negatief. “Geen idee waar dat positief resultaat aan lag. Ik was ook wel bezorgd dat ik corona hàd en dat ik misschien langer in Polen moest blijven - er waren zoveel scenario’s mogelijk...” Vooral het resultaat van de tweede PCR-test liet lang op zich wachten. “Pas een halfuur voor de finale was het bekend - dan was het nog te laat om nog te kunnen lopen. Dat was héél zuur. Jammer dat mij dit is overkomen. Een verhaal om nooit te vergeten.”

Maar Berings laat het hoofd niet hangen. Met frisse moed zal ze beginnen aan wat allicht het laatste zomerseizoen uit haar carrière wordt. “Er zijn geen schuldigen in dit verhaal, ik denk alleen dat het vermeden had kunnen worden. Het was een slechte ervaring, maar de atletiek gaf me er ook al zoveel mooie...”

De aankomst van de Belgische delegatie in het Koning Boudewijnstadion:

