EK ZWEMMEN. Geen succes op de 200 meter - Jade Smits moet koffers pakken

Geen succes voor Belgen in reeksen 200m vrije slag

De Belgische mannen hebben zich op het EK zwemmen langebaan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vrije slag. Sébastien De Meulemeester, Thomas Thijs, Alexandre Marcourt en Lorenz Weiremans strandden in de reeksen.

De Meulemeester leverde de beste Belgische prestatie en eindigde in de totaalstand als 24e (1:48.48). Dat volstond niet voor een plaats in de halve finales (met zestien). Marcourt finishte als dertigste in 1:49.29, Thijs werd veertigste in 1:50.26. Weiremans (1:52.15) tot slot moest vrede nemen met de 56e plaats (op 76). Het Belgische record op de afstand staat sinds mei 2016 op de naam van Glenn Surgeloose (1.46.91).

Joséphine Dumont geraakt niet voorbij reeksen 200m schoolslag

Joséphine Dumont heeft zich donderdagvoormiddag op het EK zwemmen langebaan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 200 meter schoolslag.

Dumont eindigde in de vierde reeks helemaal onderaan als negende in een tijd van 2:32.01. In de totaalstand moest ze genoegen nemen met de 38e plaats (op 44) waarmee ze helemaal niet in aanmerking kwam voor de halve finales (met zestien). Het Belgische record staat sinds juli 2019 op naam van Fanny Lecluyse (2.23.76).

EK zwemmen - Jade Smits moet koffers pakken na reeksen 100m rugslag

Jade Smits is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale. De 20-jarige Smits zwom in de derde reeks naar de zevende en voorlaatste plaats in een chrono van 1:02.56. Daarmee eindigde ze in de totaalstand als 37e (op 48) en greep ze ruim naast een ticket voor de halve finales (met zestien). De toptijd van Smits op de 100 meter rugslag is 1:01.73. Het Belgische record op de afstand staat sinds juli 2019 op naam van Kimberly Buys (1.01.13).