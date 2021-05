EK ZWEMMEN. Buys grijpt naast een plekje in de finale, Vanotterdijk betaalt leergeld - Belgische mannen grijpen naast finaleplek 4x100m

Kimberly Buys uitgeschakeld in halve finales 100 meter vlinderslag, Roos Vanotterdijk betaalt leergeld

Kimberly Buys heeft zich maandag op het EK in Boedapest niet voor de finale van de 100 meter vlinderslag kunnen plaatsen. De 32-jarige Oost-Vlaamse tikte in haar halve finale als achtste aan in 1:00.18, de traagste tijd van de zestien halvefinalisten. Maandagochtend had ze In de reeksen met 59.10 nog de elfde tijd gezwommen.

Voor een plaats in de finale had Buys onder de 58.06 moeten zwemmen. Haar Belgisch record staat sinds de Spelen in Rio de Janeiro op 57.91. De Zweedse Louise Hansson zette met 56.73 de snelste tijd neer in de halve finales.

Roos Vanotterdijk kon niet stunten en strandde in de reeksen. Het 16-jarige toptalent tikte in de vierde reeks als tiende en laatste aan in 1:02.70. Vanotterdijk maakte in Boedapest haar debuut op een groot kampioenschap bij de senioren en betaalt dus nog leergeld.

Belgische mannen grijpen naast finaleplaats op 4x100m vrije slag

De Belgische mannen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter vrije slag. Alexandre Marcourt, Jasper Aerents, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester zwommen in de derde reeks naar de vierde plaats met een tijd van 3:16.62. In de totaalstand eindigden ze als elfde (op 21). Dat volstond niet voor de finale (met acht). Het Italiaanse viertal tekende voor de snelste tijd van de reeksen (3:12.85).

Het nationale record op de 4x100 meter vrije slag staat sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro op 3:13.57. Glenn Surgeloose, Jasper Aerents, Emmanuel Vanluchene en Pieter Timmers tekenden toen voor de toptijd. De finale volgt later vandaag om 19u09.