EK JUDO. Mina Libeer grijpt naast brons - Van Gansbeke zevende in herkansingen

Mina Libeer grijpt naast brons

Mina Libeer (IJF 48) heeft naast het brons gegrepen in de klasse tot 57 kilogram bij de vrouwen op het EK judo in de Portugese hoofdstad Lissabon. Onze 23-jarige landgenote ging in de herkansingen met waza-ari onderuit tegen de Française Sarah Léonie Cysique, nummer zes van de wereld. Libeer eindigt zo op de vijfde plaats.

Mina Libeer had vandaag op de openingsdag van deze Europese kampioenschappen in haar twee eerste kampen telkens een golden score nodig om te winnen. Eerst dwong ze de Servische Marica Perisic (IJF 24) in het verlies door na 2 minuten in de verlengingen een waza-ari te scoren en vervolgens counterde ze na 1 minuut in de toegevoegde tijd perfect de Tsjechische Vera Zemanova (IJF 44) en dat leverde de winnende ippon op. De kwartfinale tegen de Portugese veterane Telma Monteiro (IJF 10) verloor ze met ippon maar in de herkansingen tegen de Russin Dario Mezhetskaia (IJF 17) stond er geen maat op het counterend vermogen van onze landgenote. Na een halve minuut leverde dat een eerste waza-ari op voor de Gentse en nog een minuut later scoorde ze een tweede waza-ari waardoor ze door mocht naar de kamp om brons.

Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) eindigt als zevende

Kenneth Van Gansbeke (IJF 34) is in de klasse tot 66 kg op het EK judo zevende geworden. In de eerste ronde van de herkansingen verloor hij met waza-ari van de Spanjaard Alberto Gaitero Martin (IJF 9). De 30-jarige Van Gansbeke versloeg in zijn eerste kampen achtereenvolgens de Rus Mikhail Puliaev (IJF 22), met ippon in de golden score, en de Roemeen Lucian Bors Dumitrescu (IJF 89), met waza-ari.

In de kwartfinale bleek Manuel Lombardo (IJF 3) een klasse te sterk. De Italiaan won na 2:38 met een ippon en stuurde Van Gansbeke zo naar de herkansingen.

Anne-Sophie Jura (-48 kg) overleeft tweede ronde niet

Anne-Sophie Jura (IJF 42) is uitgeschakeld in de tweede ronde van de categorie tot 48 kg. De 28-jarige Jura opende met ippon tegen de Maltese Katryna Esposito (IJF 199). Daarna botste ze op de Spaanse Julia Figueroa (IJF 6). Het derde reekshoofd maakte het verschil met een waza-ari na 2:11. Figueroa nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Jura op het EK van 2018 in Tel Aviv.

Amber Ryheul (-52 kg) strandt in tweede ronde

Amber Ryheul (IJF 40) is op het EK judo in het Portugese Lissabon uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 52 kg. De 22-jarige Riheul won haar eerste gevecht tegen de Sloveense Teja Tropan (IJF 168) met ippon na 2:59. Daarna verloor ze van de Hongaarse Reka Pupp (IJF 18), ook met ippon, een armklem na twee minuten.

Ellen Salens (-48 kg) moet meteen inpakken

Het EK van judoka Ellen Salens heeft slechts één wedstrijd geduurd. Ze verloor in het Portugese Lissabon haar openingskamp in de klasse tot 48 kg. Het nummer 57 van de wereld werd met een waza-ari gevloerd door de Russin Sabina Giliazova (IJF 18).