EK judo: Jorre Verstraeten grijpt brons

Brons. Voor de derde keer al op een EK judo. Maar voor één keer zal Jorre Verstraeten er niet om treuren dat het niet méér is. In z'n halve finale moest de Leuvenaar tot het uiterste gaan. Hij had nog nét genoeg in de tank om de Azeri Balabay Aghayev te verslaan.

Als negende op de wereldranking in de categorie tot 60 kilo en als zesde reekshoofd was Jorre Verstraeten in 2020 en 2019 telkens goed voor brons op het EK, vrij in de eerste ronde in Sofia. In de tweede ronde lootte hij Ahmad Yusifov, een Azeri van 22 jaar die in 2019 vice-wereldkampioen bij de juniors werd. Een gevaarlijke klant dus, waar Verstraeten duidelijk voor beducht was. De Leuvenaar kwam niet tot scoren en moest wachten tot de verlengingen voor hij Yusifov in een houdgreep kon nemen.

Ook in de kwartfinale moest Verstraeten, die na de Spelen lang buiten strijd was met een knieblessure, geduldig zijn. De jury wuifde een waza-ari tegen de Fransman Cedric Revol, 40ste op de wereldranking, eerst nog weg maar in de verlengingen was het wel snel raak voor Verstraeten.

In de halve finale kwam Verstraeten uit tegen de Bulgaarse thuisvechter Yanislav Gerchev. Een judoka van 32 al, die op het EK van 2017 en 2018 nog zilver won maar sindsdien niet meer van zich deed spreken. In zijn kwartfinale elimineerde Gerchev wel de Oekraïner Artem Lesiuk, zesde op de wereldranking. Het was dus opletten geblazen voor Verstraeten.

De 24-jarige Belg probeerde met Gerchev de strijd vooral op de grond aan te gaan maar de Bulgaar maakte geen fouten. Gerchev kreeg zelf evenwel ook niet veel voor elkaar en zo draaide de halve finale alweer op een golden score uit, die eindeloos duurde en uiteindelijk pas na tien minuten uitdraaide op een derde bestraffing voor Verstraeten. Weg finale - brons zou het hoogst haalbare zijn.

De kamp tegen Gerchev kostte veel krachten en dat was er aan te zijn tegen Balabay Aghayev, 18de op de wereldranking. De 23-jarige Azeri is de vice-wereldkampioene bij de juniors van 2018 en won in 2021 de Grand Slam van Parijs. Geen doetje dus en vier minuten lang leek Aghayev de bovenhand te nemen. Verstraeten ontsnapte tot twee keer toe uit een houdgreep.

En zo was Verstraeten nog maar eens tot extra tijd veroordeeld. Waarin de Belg nu wel aan het langste eind trok. Bij een aanval van Aghayev, die al met twee bestraffingen achter zijn naam stond, nam Verstraeten over met een schouderworp. Waza-ari, dat volstond voor het brons. Verstraeten juichte amper - het was een lange en afmattende dag, gelukkig wel eentje met een happy ending en medaille.

Ook Mina Libeer mag in de -57-gewichtsklasse dadelijk nog voor het brons strijden. In haar kwartfinale kon ze niet stunten tegen de Française Sarah Cysique, derde op de wereldranking en vice-olympisch kampioene. Libeer (IJF 25) verloor met ippon. In de herkansingen haalde Libeer het evenwel van de Française Priscilla Gneto, achtste op de wereldranking maar op haar 30ste over haar hoogtepunt heen.

Libeer treft in haar bronzen kamp de Duitse Pauline Starke (IJF 35).

In de -48-gewichtsklasse was het EK voor Ellen Salens (IJF 40) afgelopen in de tweede ronde. Ze won wel haar eerste kamp tegen de Bulgaarse Aleksa Georgieva (IJF 150) maar was vervolgens kansloos tegen de Française Shirine Boukli, tweede op de wereldranking en Europees kampioene in 2020.

