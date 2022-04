EK judo: Jorre Verstraeten bereikt halve finale, Mina Libeer naar herkansingen

Hij had er twee keer verlengingen voor nodig maar Jorre Verstraeten kreeg de klus geklaard: op het EK judo in Sofia bereikte de Leuvenaar de halve finales na overwinningen tegen de Azeri Ahmad Yusifov en de Fransman Cedric Revol in de kwartfinale.

Als negende op de wereldranking in de categorie tot 60 kilo en als zesde reekshoofd was Jorre Verstraeten in 2020 en 2019 telkens goed voor brons op het EK, vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde lootte hij Ahmad Yusifov, een Azeri van 22 jaar die in 2019 vice-wereldkampioen bij de juniors werd. Een gevaarlijke klant dus, waar Verstraeten duidelijk voor beducht was. De Leuvenaar kwam niet tot scoren en moest wachten tot de verlengingen voor hij Yusifov in een houdgreep kon nemen.

Ook in de kwartfinale moest Verstraeten, die na de Spelen lang buiten strijd was met een knieblessure, geduldig zijn. De jury wuifde een waza-ari tegen de Fransman Cedric Revol, 40ste op de wereldranking, eerst nog weg maar in de verlengingen was het wel snel raak voor Verstraeten.

In de halve finale komt Verstraeten uit tegen de Bulgaarse thuisvechter Yanislav Gerchev. Een judoka van 32 al, die op het EK van 2017 en 2018 nog zilver won maar sindsdien niet meer van zich deed spreken. Vandaag was de Bulgaar evenwel te sterk voor de Oekraïner Artem Lesiuk, zesde op de wereldranking.

Mina Libeer kon in de -57-gewichtsklasse niet stunten. In haar kwartfinale stootte ze op de Française Sarah Cysique, derde op de wereldranking en vice-olympisch kampioene. Libeer (IJF 25) verloor met ippon en is naar de herkansingen verwezen. In de tweede ronde rekende Libeer nog af met de Bulgaarse Ivelina Ilieva (IJF 25).

In de -48-gewichtsklasse was het EK voor Ellen Salens (IJF 40) afgelopen in de tweede ronde. Ze won wel haar eerste kamp tegen de Bulgaarse Aleksa Georgieva (IJF 150) maar was vervolgens kansloos tegen de Française Shirine Boukli, tweede op de wereldranking en Europees kampioene in 2020.