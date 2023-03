EK indooratletiek schot in de roos voor België: goud voor Tornados op 4x400 meter - brons voor Crestan (800 meter) en Carmoy (hoogspringen)

Voor de Tornados is het al de zeventiende internationale medaille. Op het EK indoor pakten ze in 2015 en 2019 ook al goud en vorig jaar veroveren ze de wereldtitel in zaal. In Istanboel bezorgden ze de Belgische delegatie het vierde eremetaal, na goud en brons voor Nafissatou Thiam en Noor Vidts in de vijfkamp en het zilver van Watrin op de 400 meter.