EK INDOOR. Rani Rosius snelt naar halve finale op 60m, Berings test positief voor covid 19 en miste halve finales

Rosius naar halve finale op 60m

In de derde reeks is het eindelijk de beurt aan Rani Rosius, 20 nog maar en aan haar eerst EK bij de seniors toe. Na een valse start door de Deense Glenner-Frandsen, die een waarschuwing kreeg, ging het bij de tweede poging wel goed. Duidelijk is dat de Genkse aan haar start moet werken want na de eerste meters moest ze aan een inhaalrace beginnen. Even duidelijk is dat haar versnelling wel op punt staat: ze kwam als derde over de meet, goed voor een rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales, in 7.30 - de tweede beste chrono uit haar carrière op de 60m en slechts drie honderdsten boven haar PR (7.27), dat ze begin februari in Gent liep. Om 12u40 beginnen de halve finales.