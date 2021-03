EK INDOOR. Medaille nummer vijf voor België: Isaac Kimeli pakt zilver op 3.000 meter, straks Belgian Tornados in actie

Isaac Kimeli pakte een zilveren medaille op de 3000 meter op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun. Kimeli liep naar een tweede plaats in 7:49.41. Robin Hendrix werd twaalfde en laatste in 7:59.86. De overwinning was voor de Noorse topfavoriet Jakob Ingebrigtsen in 7:48.20. De Spanjaard Adel Mechaal pakte brons in 7:49.47.

Het is de vijfde medaille voor de Belgische delegatie op dit zeer succesvolle EK atletiek indoor. Eerder veroverden Nafi Thiam en Noor Vidts goud en zilver in de vijfkamp. Elise Vanderelst won de 1500 meter en Thomas Carmoy pakte brons in het hoogspringen. Later op de avond (om 18u57) is een medaille ook nog mogelijk voor de Belgian Tornados in de 4x400 meter. Zij verdedigen hun Europese titel.

Geen finale voor Rosius op 60m

In de haar halve finale kon Rani Rosius zich daarnet niet kwalificeren voor de finale van de 60m. Zij finishte als vierde, in 7.29, één honderdste sneller dan ze eerder in de reeksen liep, maar niet voldoende om de finale te halen - dan had ze haar PR van 7.27 met twee honderdsten moeten verbeteren.

De 20-jarige Genkse, die in Torun pas op haar eerste EK bij de seniors staat, was niet al te ontgoocheld: “Ik had niet gerekend op die finale. Ik ben al heel blij dat ik me kon kwalificeren voor de halve finales en dat ik daarin iets sneller was dan in de reeksen. Spijtig dat een nieuw PR er niet inzat, want het voelde wel goed. M’n start was al beter, maar vooral het wachten vooraf duurde echt te lang. Dan is het moeilijk om de concentratie te houden. Mijn voeten waren dan ook nog aan het slapen in mijn spikes.”

Rosius meent dat ze het beste van zichzelf kon laten zien. “Meer zat er op dit moment niet in, maar dat neemt niet weg dat ik zin heb in meer. Op naar het outdoorseizoen nu. Ik weet dat er nog werk aan de winkel is. Ik had nu nog niet het gevoel dat ik echt vlot aan het lopen was. Het kwam er niet helemaal uit. Ik weet ook niet waarom. Misschien omdat ik hier niet met mijn eigen trainer ben. Johan weet wel perfect wat hij net voor een wedstrijd tegen mij moet zeggen.”

Zagré uitgeschakeld op 60m horden

Geen finale voor Anne Zagré op de 60m horden. De 30-jarige Brusselse finishte als vierde, in 8.08 en dat volstond niet op om zich te kwalificeren.

Eline Berings kon haar kansen in de halve finale niet verdedigen. Na haar race gisteren legde de 34-jarige Berings een positieve coronatest af - zij mag straks niet aantreden in de halve finales van de 60m horden omdat er niet voldoende tijd is om een nieuwe test af te nemen. Kamergenote Noor Vidts moet tijdelijk mee in quarantaine. Lees er HIER meer over.

