EK INDOOR. Hendrikx en Kimeli naar finale 3.000m, Anne Zagré en Eline Berings bereiken halve finale 60m horden, Kobe Vleminckx uitgeschakeld in halve finale 60m

AtletiekBelgië heeft het EK indoor in het Poolse Torun gisteren goed ingezet, met goud en zilver in de vijfkamp voor Nafi Thiam en Noor Vidts - België staat zowaar zelfs aan de leiding in het landenklassement. Hoe brengen de Belgen het er vandaag van af?

60m

Twee valse starts in de reeks van Kobe Vleminckx vanochtend - dat maakt het voor de spurters nooit makkelijk maar één voordeel was er wel aan verbonden: de Nederlander Joris Van Gool, die toch medaillekandidaat was, werd uitgesloten. Voor de Roemeen Petre Rezmives bleef het bij een waarschuwing. Vleminckx liet zich evenwel niet uit zijn lood slaan en spurtte samen met Konstadinos Zíkos naar 6.67. De finale, dat was evenwel nog te hoog gegrepen voor Vleminckx: hij werd vijfde in 6.68 en is uitgeschakeld. Gaylord Kuba Di-Vita bleef steken in de reeksen. Hij finishte als zesde in 6.76 en werd daarmee pas 36ste.

3.000m

Uitstekende race van Robin Hendrix. Hij deelde zijn inspanningen goed in en greep de derde plaats in zijn reeks, goed voor een rechtstreekse kwalificatie voor de finale morgen. Hendrix klokte 7:46.76, een nieuw persoonlijk record (oude besttijd: 7.48.53). Hij kreeg even later het gezelschap van Isaac Kimeli, die als tweede eindigde in zijn reeks in 7:49.46. In de finale kan hij nog een tandje bijsteken want zijn PR bedraagt 7:44.17. John Heymans ging er wel uit: in zijn reeks kwam hij pas als zevende over de meer in 7:58.13 en werd later ook nog gediskwalificeerd omdat hij buiten de piste stapte.

60m horden

Anne Zagré kwalificeerde zich daarnet makkelijk voor de halve finales van de 60m horden die morgenochtend in Torun op de agenda staan. De nationale recordhoudster finishte als derde in 8.06 en stootte zo rechtstreeks door. Voor Eline Berings was het bibberen tot de laatste reeks voor ze zekerheid had over haar kwalificatie. Ze kwam als vijfde over de meet in 8.19 en dat volstond om opgevist te worden voor de halve finales.