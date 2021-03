EK INDOOR ATLETIEK. Nafi Thiam neemt leiding in vijfkamp, Noor Vidts springt naar tweede plek - Bolingo en Iguacel naar halve finales 400m

AtletiekNafi Thiam greep na de tweede proef op het EK indoor de leiding in de vijfkamp. Na een sprong over 1m89 telt de 26-jarige olympische kampioene 68 punten voorsprong op landgenote Noor Vidts. Vanavond volgen nog het kogelstoten, verspringen en de 800m.

Vier jaar na Belgrado, waar ze de dag afsloot met een persoonlijk record van 4.870 punten op de pentatlon, stond Nafi Thiam vandaag terug aan de start van het EK indoor. In 2017 begon de Naamse met een besttijd van 8.23 op de 60m horden, dat zat er vanochtend niet in maar met 8.31 klokte ze haar beste chrono van het seizoen én de tweede beste uit haar carrière. Goed voor 1.059 punten en een gedeelde vijfde plaats in de tussenstand.

Ook Noor Vidts begon prima aan haar vijfkamp. De 24-jarige West-Vlaamse stelde op de 60m horden meteen haar PR scherper tot 8.27, zes honderdsten sneller dan in januari. Haar tijd was goed voor 1.068 punten en een gedeelde derde plaats.

Eén proef later stond Nafi Thiam waar ze hoort te staan: aan de leiding. De olympische kampioene begon pas op 1m80 aan het hoogspringen - acht anderen lagen er dan al uit. Thiam ging er bij haar eerste poging over. Ze paste voor 1m83, om er dan vervolgens op 1m86 en 1m89 telkens bij de tweede poging over te gaan. 1m92 - dat bleek evenwel nog te hoog gegrepen. 1m89 is wel haar season’s best, na de 1m86 die ze op 14 februari in Val-de-Reuil sprong. En het volstond ook om naar de koppositie te springen. Thiam telde na twee proeven 2.152 punten, wel 109 punten achter op het schema van haar PR van vier jaar terug.

Tweede in de tussenstand is Noor Vidts, die met 1m83 slechts 1 centimeter onder haar PR bleef. Vidts heeft 2.084 punten en zit daarmee op dezelfde hoogte als haar PR dat ze op 24 januari vestigde.

Dylan Borlée out op 400m

Op de 400m zat het EK indoor er voor Dylan Borlée (28) na de reeksen op. Hij finishte wel in 46.99, zijn season’s best, maar dat volstond niet voor de kwalificatie voor de halve finales. Alleen de eerste twee gingen rechtstreeks door, Borlée werd derde. Hij kan zich nu toeleggen op de 4x400m van zondag. Ook Alexander Doom (23) overleefde de reeksen niet: hij eindigde als derde, in 47.18, ruim boven zijn PR van 47.00.

Debutant Christian Iguacel (24) kon wel stunten: hij kwam als tweede over de meet in 47.07, acht honderdsten onder zijn oude besttijd, en mag zich opmaken voor de halve finales vanavond.

Bij de vrouwen was het voor Camille Laus (27) en Hanne Maudens (23) ook afgelopen na de reeksen op de 400m. Laus bleef met 53.68 haast een seconde boven haar persoonlijk record (52.79), terwijl Maudens pas vijfde werd in haar reeks met 53.63. Haar PR staat op 53.52. Cynthia Bolingo, twee jaar terug nog vice-Europees indoorkampioene in Glasgow, redde het wél: zij finishte als derde in haar reeks, in 52.27 - dat volstond ruimschoots voor de kwalificatie. De 28-jarige Brusselse liep niet alleen haar beste seizoenstijd maar ook de vijfde tijd van alle deelneemsters in de reeksen. Vanavond mag ze in de halve finales strijden voor een plekje in de finale.

Voor Elise Vanderelst, Belgisch recordhoudster op de 1.500m, was het bibberen geslagen in de reeksen. Zij werd pas derde in haar race, in 4:10.49 maar alleen de toptwee ging rechtstreeks door naar de finale. Uiteindelijk bleek Vanderelst het met de snelste verliezende tijd te redden. Lindsey De Grande ging er wel in de reeksen uit: ze werd zevende en laatste in haar reeks, in 4:01.54.

