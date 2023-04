“EK-finale met de Cats. Of waarom geen olympische medaille?”: Ann Wauters ziet na vijfde Europese clubtitel nog uitdagingen voor Emma Meesseman

BASKETBALAnn Wauters (42) is recordhoudster af: voortaan staat Emma Meesseman (29) op de ranking als Belg met de meeste titels in de Euroleague. Nog eentje en de kapitein van de Cats evenaart ook Diana Taurasi, zo’n beetje de GOAT in het vrouwenbasket. “Honderd procent zeker dat ze ook dàt record zal verbeteren,” zegt Wauters. “Want élk team waar Emma in speelt, doet mee voor de prijzen.”

Het steekt van geen kanten bij Ann Wauters nu ze niet meer de poleposition deelt als Belg met de meeste titels in de Euroleague, het equivalent van de Champions League in het basketbal. Wauters speelde tijdens haar carrière vier titels bij mekaar, Meesseman voegde zondag met Fenerbahçe een vijfde aan haar erelijst toe. “Ik gun het haar echt”, zegt Wauters. “Want als je eerlijk bent, dan had Emma die trofee al zeven keer kunnen winnen. Ze was met Ekaterinburg twee keer op schema, maar eerst was er corona en dan de oorlog die haar van de titel hielden.”

“Ik weet zeker dat Emma er niet mee bezig was om mij te overtreffen. Zij wilde met Fenerbahçe een eerste Europese titel winnen. Ik heb zelf ook in Turkije gespeeld: de druk is daar groot. Zeker omdat Fenerbahçe een beetje ‘Ekat 2.0' is, met veel grote namen. Courtney Vandersloot en Breanna Stewart sloten dit seizoen ook pas laat aan en toch stond er zondag een team op het terrein. Voor mij het bewijs dat Emma de ploeg mààkt.”

Quote Eenvoud is meester­schap: dat gezegde is Emma op het lijf geschreven. Ze presteert constant en je weet dat je op haar kan rekenen. Emma speelt altijd juist Ann Wauters

Het is niet zonder reden, zo vervolgt Wauters nog, dat Meesseman zaterdag de prijs kreeg van meest waardevolle speelster van de Euroleague-competitie. “Eenvoud is meesterschap: dat gezegde is Emma op het lijf geschreven. Ze stond er altijd. Soms met 20 punten, soms met zes steals, zoals in de finale zondag. Ze presteert constant en je weet dat je op haar kan rekenen. Er valt een speelster uit met een blessure. Wie vult het gaatje? Emma. Schio naderde vrijdag in de halve finale tot op drie puntjes. Wie nam dan een belangrijk shotje? Emma. De kunst is dat Emma niet op zoek gaat naar eigen glorie of de bal opeist, zoals een Stewart, om dan te kunnen schitteren. Neen, Emma speelt altijd juist. Ze is echt van onschatbare waarde. Als ik zou moeten kiezen tussen Stewart (die met 35 punten toch een record scoorde in de finale, red.) en Emma, dan kies ik àltijd Emma.”

Quote Amerika verslaan, dat is een mission impossible, maar alle andere landen zijn op de Spelen haalbaar - op voorwaarde dat de Cats op hun best zijn. Makkelijk: no way, maar niet onmogelijk. Ann Wauters

Het palmares van Meesseman begint intussen uit te puilen. Naast vijf Euroleague-titels staan er onder meer ook vijf landstitels en twee bekers met Ekaterinburg op haar cv, net als een titel in de WNBA met Washington en twee keer EK-brons met de Belgian Cats. Wat ontbreekt er nog op die erelijst? Wauters: “Er staat al veel op, hé, maar misschien een ander kleurtje dan brons met de Cats? Volgens mij is ze klaar om in juni voor de finale te gaan op het EK. En nog eens meedoen aan de Spelen. Of er een olympische medaille in zit? Waarom niet? Amerika verslaan, dat is een mission impossible, maar alle andere landen zijn haalbaar - op voorwaarde dat de Cats op hun best zijn. Makkelijk: no way, maar niet onmogelijk.”

Volledig scherm © BELGA

Op individueel vlak kan Meesseman denken aan een ander record - al schenkt de Ieperse zelf niet veel belang aan dergelijke prijzen: Diana Taurasi is de enige speelster die sinds het nieuwe format in 1996 de Euroleague al zesmaal won. Taurasi is een icoon in het basketbal: ze won vijf keer olympisch en drie keer WK-goud met Team USA en ook drie WNBA-titels met Phoenix. Wauters: “Of Emma dat record kan verbeteren? Honderd procent zeker. Emma heeft veel basketjaren te gaan.”

Quote Elk team waar Emma in speelt, zal altijd meedoen voor de prijzen. En daarna moet ze doen waar ze zich goed bij voelt. Ze sprak altijd al over Azië en China - misschien is dat een optie

“Het is alleen afwachten of er meer teams dan vandaag budgetten vrijmaken, want de naweeën van de pandemie en de oorlog laten zich toch voelen in het basketbal. Maar élk team waar Emma met haar talent in speelt, zal altijd meedoen voor de prijzen. En daarna moet Emma doen waar ze zich goed bij voelt. Ze heeft al meer dan voldoende gewonnen en bewezen. Nu is de druk er grotendeels af. Ze sprak altijd al over Azië en China - misschien is dat een optie. Zo lang het haar gelukkig maakt.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Emma Meesseman en Ann Wauters. © Photonews