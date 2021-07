EK ATLETIEK U23. Ruben Verheyden pakt verrassend goud op 1.500m, zilver voor Sacoor op 400m en Obasuyi op 110m horden

MEER SPORTRuben Verheyden heeft zich zaterdag in het Estse Tallinn verrassend tot Europees kampioen U23 op de 1.500 meter gekroond. Hij haalde het in de finale in 3:40.03.

In het eerste wedstrijddeel verstopte Verheyden zich rustig middenin het pak. Op 200 meter van het einde plaatste de Oost-Vlaming een verschroeiende versnelling en zijn concurrenten zagen hem niet meer terug. Acht jaar na Pieter-Jan Hannes heeft België zo opnieuw een Europese beloftekampioen op de 1.500 meter.

Het zilver was zaterdag voor de Spanjaard Marco Garcia in 3:40.11. Brons ging naar de Portugees Isaac Nader in 3:40.58.

Sacoor pakt zilver op 400 meter

Jonathan Sacoor heeft zilver veroverd op de 400 meter bij het EK atletiek U23 in het Estse Tallinn. Hij liep 45.17 en benaderde zo zijn drie jaar oude persoonlijk record tot op veertien honderdsten.

Het goud ging zaterdag naar de Zwitser Ricky Petrucciani in een kampioenschapsrecord van 45.02. Brons ging in 45.68 naar de Italiaan Edoardo Scotti. Sacoor lijkt na enkele moeilijke jaren weer op zijn beste niveau. Hij zette in mei zijn studies in de Verenigde Staten stop om opnieuw fulltime onder Jacques Borlée te gaan trainen.

De medaille van Sacoor betekende voor de Belgen in Tallinn al de vierde. Vrijdag was er zilver voor Rani Rosius op de 100 meter, zaterdag goud voor Ruben Verheyden op de 1.500 meter en zilver voor Michael Obasuyi op de 110 meter horden.

Zilver voor Obasuyi op 110 meter horden

Michael Obasuyi heeft zilver veroverd op de 110 meter horden bij het EK atletiek U23 in het Estse Tallinn. Hij klokte 13.40.

Het persoonlijk record van Obasuyi bedraagt 13.32. Daar kwam hij zaterdag ondanks een felle tegenwind van 1.6 meter per seconde heel dicht bij in de buurt. Alleen de Fransman Asier Martinez was hem in 13.34 te snel af. Het brons ging in 13.44 naar een andere Spanjaard, Enrique Llopis.

