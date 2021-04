Einde van universitaire carrière in de VS? Sacoor slaat directieven in de wind en doet toch mee aan WK aflossingen met Belgian Tornados

AtletiekAls alles volgens plan is gegaan, landt Jonathan Sacoor vandaag in Zaventem om aan te sluiten bij de Belgian Tornados voor het WK aflossingen. Dat klinkt vanzelfsprekender dan het is, want de 21-jarige atleet uit Lot gaat daarmee in tegen de wensen van ‘zijn’ University of Tennessee.