Einde van de zegereeks: Brecel verliest van Robertson op World Grand Prix

Luca Brecel (WS-15) begon als tweede reekshoofd aan het toernooi in het Engelse Coventry, waar ‘s werelds top 32 van het snooker verzamelt voor de World Grand Prix. In de eerste ronde knokte Brecel zich voorbij Jordan Brown (4-1), wat hem een duel met Jimmy Robertson opleverde. Tot 3-3 ging het gelijk op - Brecel pakte frames één, drie en vijf, Robertson maakte telkens gelijk -, maar in de deciding frame trok de Engelsman aan het langste eind na enkele foutjes van de Belg. Met een 64-break besliste hij de match.

Robertson stoot door naar de kwartfinales, waar snookerlegende en zesvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan staat te wachten. Dat had een leuk potje geweest voor onze landgenoot, zeker in de vorm die hij te pakken heeft. Voor Brecel zit het erop dit jaar. Met een finaleplaats op de UK Championship en winst op de Scottish Open heeft hij er een geweldig eindejaar op zitten. Met amper vijf nederlagen in 30 wedstrijden kan hij een uitstekend rapport voorleggen. Volgende afspraak: de Shoot Out, binnen een maand.