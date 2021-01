Eind deze maand opnieuw darts op VTM: Masters-toernooi, mét Dimitri Van den Bergh, wordt live uitgezonden

EK schaatsen Bart Swings eindigt als zesde op EK schaatsen allround, goud is voor Nederlan­der Patrick Roest

17 januari Twee keer in zijn schaatsloopbaan die inmiddels een heel decennium omvat, mocht Bart Swings na een Europees kampioenschap allround het podium betreden. Een keer als tweede (in 2017) en een keer als derde (in 2016). In het bijzondere door corona beheerste voorolympisch seizoen leek het met Swings beter te gaan dan ooit. Maar in de eindstand van het EK van dit weekend in Heerenveen was de beste Belgische schaatser pas zesde.