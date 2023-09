“Eigenlijk houd ik meer van een leven buiten de schijnwerpers”: wie is Femke Bol, tegen wil en dank blikvanger op Memorial Van Damme?

Brussel is voor haar geen onbekend terrein. Twee keer zat ze in de tribune van de Memorial om haar lief Ben Broeders aan te moedigen. Maar vanavond, bij de 400m horden, staan de spotlights vol op hààr: Femke Bol. Spurtfenomeen uit Amersfoort. Wereldster en girl next door verenigd in één kampioene: “Of ik me bewust ben van mijn populariteit? Een beetje.”