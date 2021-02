Eerste negen speelrondes Premier League darts zonder fans in Milton Keynes

Boksen Delfine Persoon moet olympische droom opbergen na afgelas­ting kwalifica­tie­toer­nooi: “Dit is slecht nieuws”

16 februari Delfine Persoon (36) kan zich niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio 2021. Het olympisch wereldkwalificatietoernooi in Parijs in juni is door de coronacrisis afgelast. De amateurranking (AIBA) zal nu als criterium voor de plaatsing tellen, maar daar staat Persoon nog niet op.