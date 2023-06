Eerste gouden medaille op Europese Spelen een feit voor Team Belgium: taekwondoka Sarah Chaâri bevestigt status en doet dromen van Parijs 2024

Taekwondoka Sarah Chaâri (18) is uit echt kampioenenhout gesneden. Na haar dubbelslag met goud op het WK junioren én senioren in 2022 pakte ze vanavond in haar klasse (-62kg) goud op de Europese Spelen in Polen. Voor Parijs 2024 mogen we haar bij de medaillekandidaten rekenen, al moet ze daar wel bij de -67kg aantreden.

En zeggen dat Chaâri amper 18 jaar oud is. Maar druk of zenuwen hebben op haar blijkbaar geen invloed. Met haar goud op het WK junioren én senioren vorig jaar schreef ze al wat historie als allereerste taekwondo-atlete die die dubbelslag in hetzelfde jaar lukte. Op de Europese Spelen in Polen startte ze als nummer één van de wereld in haar -62kg-klasse als topfavoriete, en maakte die status ongenaakbaar waar.

Chaâri baande zich in Krynica-Zdroj met telkens 2-0-zeges tegen de Zweedse Tindra Elin Andersson (N16), de Letse Jolanta Tarvida (N9) en de Britse Aaliyah Powell (N12) een weg naar de finale. Daarin maakte ze vanavond komaf met het Tsjechische derde reekshoofd Petra Stolbova (2-1), al draaide die kamp op een thriller uit. Chaâri pakte de eerste ronde met 5-5, maar verloor de tweede ronde met 4-6. In de beslissende derde ronde stond Chaâri met 5-7 met de rug tegen de muur, maar haalde dan op korte tijd een paar keer verschroeiend uit voor een 13-7-winstscore. Even later mocht ze breed lachend met de Belgische vlag zwaaien.

Volledig scherm © BELGA

De Europese Spelen passen voor Chaâri perfect in de uitgestippelde aanloop naar Parijs 2024. Daar zal Chaâri tot de nieuwe gezichten én als een troefkaart van Team Belgium op een medaille behoren, al is haar gewichtsklasse van -62kg wel niet olympisch. In Parijs zal ze in de hogere klasse van -67kg uitkomen, maar ook daarin bezet Chaâri nu de derde plaats op de wereld. “In de -67kg-klasse is er meer concurrentie, maar qua lichaamsbouw, kracht en sterkte is er geen enorm verschil”, zegt CHaâri daarover.

De Europese Spelen dienen voor Chaari voorts als ervaringsmoment: voor het eerst komt ze samen een groot gezelschap andere atleten in Team Belgium in actie in haar eerste grote internationale multisportevent. Ze vertoeft er in een atletendorp, net zoals in de Olympische Spelen. “Het voelde wat vreemd aan om met zoveel andere atleten af te reizen, maar het is fijn. We zijn een grote ploeg”, had Chaari bij de afreis verkondigd.

Haar talent in taekwondo ontwikkelde Chaâri al heel vroeg. Haar ouders van Marokkaanse afkomst lieten haar van verschillende sporten zoals ook turnen en ballet proeven, maar haar hart klopte meer voor taekwondo. “Op 5-jarige leeftijd ben ik begonnen met taekwondo, rond mijn elfde op twaalfde speelde ik al competitie”, aldus Chaâri in La Dernière Heure. Ze bleek uit echt kampioenenhout gesneden en stond na haar overstap al vaak op het podium. “Ik had niet verwacht dat ik ook bij de seniores zoveel medailles zou halen.”

Volledig scherm Sarah Chaâri (blauw) klopte in de finale de Tsjechische Stolbova. © BELGA

Met haar lengte van 1m89 is Chaâri een buitenbeentje in taekwondo, maar een nadeel is dat zeker niet: “Met lange benen kan je makkelijker slaan, en dan ben je ook in het hoofd minder bereikbaar voor je tegenstander.”

Haar topsport combineert Chaâri met universitaire studies. Vorig jaar slaagde ze in het toelatingsexamen voor het eerste jaar geneeskunde. Met haar kot is op de Erasmuscampus in Anderlecht huist ze dichtbij het taekwondo-topsportcentrum zodat ze haar trainingen samen met de studies praktisch goed kan organiseren.

Volledig scherm © BELGA