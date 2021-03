Een vervolg op de ‘Bite Fight’: Mike Tyson in mei wellicht tegen Evander Holyfield, die in 1997 een stukje van z’n oor verloor

Tyson en Holyfield stonden al twee keer eerder in de ring. Eind 1996 had Holyfield in een eerste kamp tegen Tyson al aan het langste eind getrokken. Een nieuwe kamp in Las Vegas, zeven maanden later moest voor Tyson de ultieme revanche worden. Op 28 juni 1997 kampten ‘Iron Mike’ en ‘The Real Deal’ voor een tweede keer tegen elkaar in een match die achteraf de geschiedenisboeken zou ingaan als de ‘Bite Fight’. Een revanche voor Tyson werd het niet. In de derde ronde beet hij een stuk uit het oor van Holyfield. Het leverde hem onmiddellijk de diskwalificatie en een boete van ruim 2,7 miljoen euro op. De Amerikaan verloor ook z’n bokslicentie. Het escaleerde in een jarenlange vete, maar werd later bijgelegd en de twee werden vrienden.