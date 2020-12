Een unieke blik achter de schermen bij WK-outsider Van den Bergh: “Dankzij een dartbord aan de deur kan ik nog altijd trainen in mijn kamer”

Darts Tweede dag op WK darts zit erop: Nederland­se debutant Zonneveld uitgescha­keld, Lisa Ashton treedt niet in voetsporen Fallon Sherrock

16 december Vanaf morgen zendt VTM4 het WK darts uit. Op de eerste landgenoot (Mike De Decker) is het nog wachten tot morgen, maar op deze pagina vindt u een overzicht van wat de tweede dag in petto had.