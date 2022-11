Een topweek voor het Belgische padel: vrouwen vierde en mannen zesde op het WK in Dubai

WK padelOnze Belgische padelteams hebben een geweldig WK in Dubai achter de rug. De vrouwen nestelden zich binnen de top vier van de wereld – een medaille was te hoog gegrepen – en de mannen deden het met een zesde plaats drie plekken beter dan vorig jaar. “We zijn allemaal tot het uiterste gegaan”, aldus An-Sophie Mestach.

Vrijdag werd het voor het Belgische vrouwenteam in halve finale een logische padelles tegen de latere wereldkampioen Spanje: 0-2. Een leuke opwarmer, want de focus lag sedert de zege in kwartfinale tegen Frankrijk volledig op het duel om de derde plaats. Daarin nam België het vanochtend op tegen Italië. Op papier sowieso een ongelijke strijd want Italië greep vorig jaar brons en de zes speelsters die tegen België in actie kwamen zijn allemaal actief op het profcircuit én staan in de top 100 van de wereld.

Toch kwam België op voorsprong: Helena Wyckaert (WPT 85) en An-Sophie Mestach (WPT 180) wonnen een beklijvend duel van de beste Italiaanse padelspeelster, Giulia Sussarello (WPT 37) gekoppeld aan Chiara Pappacena (WPT 65). Na een intense strijd van 2 uur en 18 minuten werd het 6-4, 6-7 (8), 6-4. Wyckaert en Mestach lieten in de tiebreak van de tweede set twee matchballen onbenut, maar vonden wel de mentale weerbaarheid om te triomferen in set drie.

“Het was een pittige match”, aldus An-Sophie Mestach. “De warmte en de hoge vochtigheidsgraad maakten het niet eenvoudig. We stonden er als team en daar mogen we zeker trots op zijn.”

De klus helemaal afmaken en voor stevig stuntwerk zorgen, lukte echter niet. Daarvoor bleek het Italiaanse team te homogeen. Elyne Boeykens en Dorien Cuypers, die donderdag tegen Frankrijk in kwartfinale voor het tweede en beslissende punt zorgden, verloren met 6-2, 6-1 van Emily Stellato (WPT 63) en Roberta Vinci (WPT 66). De 39-jarige Vinci was enkele jaren geleden nog wereldtop op het tenniscircuit. In 2016 bereikte ze zelfs de zevende plaats op de WTA-lijst en een jaar eerder speelde ze de finale op de US Open. Die verloor ze van haar landgenote Flavia Pennetta.

In het derde en beslissende duel bleken Giorgia Marchetti (WPT 84) en Caroline Orsi (WPT 48) te sterk voor Laura Bernard en Babette Wyckaert: 6-2, 6-1.

“Italië was vandaag te stevig. We hebben er het maximum uitgehaald”, vertelt Mestach. “In de top vier geraken op een WK: dat had niemand verwacht. Ook wij niet. De loting voor de poulefase bleek een meevaller en daarna zijn we als team gegroeid. Een topprestatie.”

Quote Na onze matchen gingen we telkens nog supporte­ren voor de mannen. Wat zij presteer­den valt ook niet te onderschat­ten. De overwin­ning in de poulefase tegen Italië was voor de mannen een absoluut hoogtepunt. An-Sophie Mestach

Genieten

Zelf maakte Mestach ook topmomenten mee op het tenniscircuit. Ze stond ze in 2011 op de eerste plaats op de wereldranglijst bij de junioren, won ze dat jaar de Junior Australian Open en kwam ze ook voor het Belgische Fed Cup-team in actie.

“Dit is meer genieten dan vroeger op het tenniscircuit”, aldus Mestach. “Logisch, want voor ons is dit een hobby, alleen Helena is actief op het profcircuit. Ik sta nu veel ‘losser’ op de baan. De trots om voor je land te spelen blijft natuurlijk wel hetzelfde. Na dit succesvol WK is het zaak om hard te blijven werken en te blijven groeien.”

“Het was een enorm vermoeiende week, het bobijntje is af. Volgende week zal ik niet veel op een padelterrein te vinden zijn (lacht). Fysiek is iedereen tot het uiterste gegaan. Het waren enorme lange dagen. Na onze matchen gingen we telkens nog supporteren voor de mannen. Wat zij presteerden valt ook niet te onderschatten. De overwinning in de poulefase tegen Italië was voor de mannen een absoluut hoogtepunt.”

Mannen: zesde plaats

De Belgische mannen bereikten in Dubai inderdaad hun doel: de poule overleven en strijden om de plaatsen één tot en met acht. Na de jammere nederlaag in kwartfinale tegen Frankrijk, speelde België vrijdag alweer ijzersterk tegen Chili (2-1). Nadat Maxime Deloyer en Jeremy Gala het openingsduel verloren, brachten Clément Geens en Jérôme Peeters de bordjes weer in evenwicht. Strijdend veroverden Bram Coene en Joris De Weerdt het tweede en beslissende punt: 4-6, 6-4, 6-3 tegen Martinez/Molina.

Vandaag in het duel om de vijfde en zesde plaats nam België het op tegen de bronzen medaillewinnaars van 2021, Brazilië. Die opdracht bleek te hoog gegrepen. Deloyer en Montoisy verloren met 6-4, 6-4 van Bergamini/Stefano Flores en Geens en Peeters met 6-2, 6-4 van Campagnolo/Joao Flores. In ieder geval: de beide Belgische teams kunnen terugblikken op een topweek in Dubai. Nog beter doen op het volgende WK wordt een enorme uitdaging.