“Een speciaal moment”: Belgian Lions verzekeren zich tegen Denemarken van vijfde EK-deelname op rij

De Lions in stijl naar het EK, dat plaats heeft van 1 tot 18 september 2022, met Tsjechië, Duitsland, Italië en Georgië als gastlanden. Dit Denemarken woog meer dan een maatje te klein om de Lions van de kwalificatie te houden. “Dit België speelt de hele voorronde het beste basketbal van de poule”, loofde Deens bondscoach Erez Bittmann, in een ver verleden nog coach bij Gent.

“Dit is een speciaal moment voor ons team en voor ons land”, zei topscorer Retin Obasohan (19 ptn), opnieuw de offensieve toptroef van deze Lions. “We wisten hoe belangrijk deze partij was. De focus lag op de kwalificatie. Die doelstelling is nu gerealiseerd. We kunnen trots zijn.”

Volledig scherm © AP

Al voor rust was het kwaliteitsverschil duidelijk merkbaar. Ook al duidde het scorebord dat halfweg (40-34) niet zo sterk aan. De Lions misten hun start nochtans niet. Het spelmakersduo Tabu-Obasohan bevestigde snel hun ‘chemistry’.: sturend, tempomakend, scorend. Klasbak en routinier Tabu was meteen goed voor 5 punten en 3 assists, explosieve spierbundel Obasohan powerde zichzelf naar 10 punten. Het gaf de Lions al vroeg ademruimte bij 23-12. Ook Bako was productief. Wat een verrijking voor deze Lions met nu ook een scorende center in de rangen.

Volledig scherm Scorende center Ismael Bako legt aan. © BELGA_HANDOUT

Maar samen met de basisvijf verdween ook het vloeiende, zuivere spel van de Lions naar de bank. Het spel stokte, scoren werd moeilijker. Denemarken bleef uiterst secuur achter de driepuntsboog (7/12), met Darboe – dit seizoen even actief bij Charleroi – als scherpschutter (15 punten halfweg). Bij 30-28 waren de Lions hun bonus kwijt. De terugkeer van het duo Tabu-Obasohan gaf de Lions opnieuw overwicht en scores, maar de echte versnelling bleef uit: rust 40-34.

“We kenden een goede start, maar speelden nadien te nerveus”, gaf bondscoach Gjergkja toe. “We vergaten ons ‘gameplan’ en gaven de Denen te veel open ruimte voor hun driepunters (7/12 aan de rust, 10/25 in totaal). Na rust controleerden we beter de rebound en liep het offensief vlotter.”

Volledig scherm Khalid Boukichou en de Lions domineerden. © BELGA_HANDOUT

Na rust verscheen de definitieve kloof snel op het bord: 52-38 en later 64-49.. De Lions vonden meer defensieve intensiteit en vonden aanvallend meer tempo, beweging en ritme. Nooit zou Denemarken nog dreigen. Tabu orkestreerde, een karaktervolle Libert viel nuttig in, Lecomte zat beter in de match. Het Lions-feestje werd ingezet.

De bekroning voor een (tot dusver) mooie campagne. Met vier zeges uit vijf partijen, goed voor de leidersplaats en dus nu ook de kwalificatie. Met overtuigend spel, met chemistry en identiteit. Zoals Obasohan het mooi verwoordde: “Unselfish fighting spirit.”

Maandag wacht Tsjechië als afsluitende opdracht. Ook dan zullen de Lions klaar zijn. Met focus en intensiteit. Hongerig naar meer. ‘The best is yet to come’, voor deze Lions.

Volledig scherm © AP