Een prachtig gebaar én recordbedrag: basketballegende Michael Jordan viert 60ste verjaardag met donatie van 10 miljoen aan zieke kinderen

NBA Stephen Curry staat voor onbepaalde tijd aan de kant met knieblessu­re - Toronto en New York mogen zegevieren na straffe terugkeer

Golden State kan een tijdje niet rekenen op sterspeler Stephen Curry. De Warriors maakten zondagavond bekend dat de 34-jarige Amerikaan aan de kant staat met een blessure aan de linkerknie. Het is niet bekend hoe lang hij out is, maar Amerikaanse media spreken over “minstens enkele weken”. Voorts realiseerden Toronto en New York een straffe comeback vannacht.