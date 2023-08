“Een oké dagje”: Medaille moelijk, maar niet onmogelijk voor Noor Vidts na eerste dag zevenkamp op WK atletiek

De kloof naar brons? 67 punten. Naar zilver? 72 punten. Voor Noor Vidts, vorig jaar vijfde op het WK, is het podium zeker niet onmogelijk maar dan mag er morgen niet veel mis gaan. Het goud, dat ligt met een raspaardje als Anna Hall wel buiten bereik: de Amerikaanse staat al met 3.998 punten achter haar naam.

Noor Vidts vatte haar prestaties samen met: “Een oké dagje. Ik had graag sneller gegaan op de horden en op de 200m, maar niets aan te doen. Op de 200m zat ik in de traagste reeks, dan is het moeilijker om jezelf te pushen. Ik had gehoopt op een tijd onder 24 seconden. Het kogelstoten was wel goed. Ik kon na twee matige pogingen en toch nog een goeide uitpersen.”

Volledig scherm © Photo News

Op de 100m horden spurtte de Vilvoordse naar 13.33, zestien honderdsten boven haar persoonlijk record. Goed voor de vijfde plek in de tussenstand. In het hoogspringen was het dan even bibberen op 1m74 maar bij een derde poging ging ze er dan toch over. “Dat was even spannend, hé. Ik vond gewoon de juiste positie niet maar ik maakte me geen grote zorgen, ik heb ervaring genoeg om dat op te lossen.”

Dat deed ze ook en uiteindelijk haalde Vidts 1m80 - toch drie centimeter onder haar PR. OP het WK en EK in 2022 sprong ze wel telkens 1m83. In het kogelstoten stelde Vidts niet teleur: 14m40 is haar tweede beste worp ooit en slechts vijf centimeter onder haar PR.

Volledig scherm © AFP

Maar haar tijd van 24.24, daar had ze niet op gerekend, vooral omdat ze in een hoogtekamer erg had getraind op de loopnummers. Aan problemen met de achillespees lag het evenwel niet, zo stelde Vidts gerust: “Ik voel me nog altijd goed. Maar het was een lange dag.”

Morgen staan er nog drie proeven op het menu. Eéntje waar Vidts helemaal niet in uitblinkt - het speerwerpen - en twee die haar wel liggen: verspringen en de 800m. Afwachten of nog een gooi kan doen naar een medaille. “Lastig in te schatten wat ik nog kan.” Het antwoord volgt morgen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA