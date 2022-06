Een nieuw record: polsstokfenomeen Duplantis lukt hoogste sprong ooit in openlucht

Eerst ging Duplantis in eigen land al over 6m03, een beste wereldjaarprestatie, maar zijn honger was nog niet gestild, en vervolgens ging hij over 6m16. Een wereldrecord mag Duplantis zijn prestatie niet noemen, want daarvoor komen ook prestaties in zaal in aanmerking, en daar lukte hij al 6m20. Zijn hoogte betekent wel een persoonlijk record, nationaal record, Diamond League-record, meetingrecord en beste wereldjaarprestatie.