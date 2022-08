Een middelvinger richting Saudi-Arabië: Tiger Woods weigert tot 800 miljoen dollar om uit te komen in supercompetitie

Woods, die vijftien majors op zijn naam heeft, is een voorvechter van de PGA Tour, die verwikkeld is een conflict met de dissidente competitie die steun krijgt uit Saudi-Arabië. Norman had aanvankelijk gezegd dat de golfster een hoge som had gekregen om deel te nemen aan LIV. Die competitie kan de beste golfers vooralsnog niet overtuigen, maar strikte wel grote namen zoals Phil Mickelson, Sergio Garcia en Dustin Johnson.

Norman is een omstreden figuur in de sport. Hij mocht niet deelnemen aan de kampioenenviering en het -diner aan de vooravond van de 150ste Open Championship in St Andrews vorige maand. Woods ondersteunde de beslissing om Norman niet uit te nodigen. “Greg heeft enkele dingen gedaan waarvan ik denk dat ze niet in het beste belang van onze sport zijn. We keren terug naar wat waarschijnlijk de meest historische en traditionele plaats is in onze sport. Ik denk dat dit het juiste is.”