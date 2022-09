“Een medaille? Dat ga je uit mijn mond niet horen”: Emma Meesseman begint morgen met Belgian Cats aan WK in Australië

WK BASKETBALNa vijf maanden in een miljoenenstad die haar vreemd was - Chicago - kan Emma Meesseman weer tot rust komen in haar natuurlijke habitat: bij de Belgian Cats. Meer dan ooit moet zij, in haar rol als kapitein, de nationale ploeg op sleeptouw nemen op het WK basketbal, dat morgen in Sydney begint. “De tijd als underdog is gedaan. Alle grote landen kennen ons nu.”

Rewind naar 2018. In Tenerife doen de Belgian Cats van zich spreken. Op hun allereerste WK stelen ze alle harten met wat kenners lyrisch poetry in motion noemen. De Cats dienen fris en snel basketbal op, met bondscoach Philip Mestdagh als architect. Helaas kunnen ze hun sensationele WK-debuut niet bekronen met een medaille - Spanje grijpt het brons, de Cats verlaten Tenerife met lege handen maar opgeheven hoofd.

Vier jaar later ziet de wereld er anders uit voor de Cats. Zo werd Philip Mestdagh na de Spelen bedankt voor bewezen diensten. De Fransman Valéry Demory nam over. Ook het team onderging een facelift. Na Tokio namen anciens als Ann Wauters, Kim en Hanne Mestdagh en Marjorie Carpréaux afscheid van de nationale ploeg. Van de twaalf speelsters die nu in Sydney staan, zijn er zes WK-groentjes (Maxuella Lisowa, Laure Resimont, Becky Massey, Billie Massey, Hind Ben Abdelkader en Ine Joris).

Toch belet dat de Cats niet om stevige ambities uit te spreken. Vorige week opperden Demory en point guard Julie Allemand dat een medaille tot de mogelijkheden behoort. Uitspraken waar Emma Meesseman zich niet aan waagt: “Een medaille? Dat ga je uit mijn mond niet horen. Ik ben van het type step by step. Er is niks mis met ambitieus te zijn, maar ik zal die niet uitspreken. Ik ga de Cats niet meer druk opleggen dan nodig. In de eerste ronde kan er al zoveel gebeuren. Onmogelijk om te voorspellingen te doen.”

Zo is het ook lastig in te schatten in welke mate de nieuwe gezichten hun steentje gaan bijdragen. Meesseman: “Hind (Ben Abdelkader) heeft wel internationale ervaring als profspeelster maar de meeste meisjes komen uit de Belgische competitie - ik ben benieuwd hoe zij met de nieuwe situatie zullen omgaan. In 2018 was onze uitgangspositie die van underdog. Dat was makkelijker maar die tijd is nu gedaan. België heeft intussen naam gemaakt en heeft internationaal ook al een en ander bewezen. De grote landen kennen ons nu allemaal en zijn voorbereid. Dat zag je al tijdens de oefeninterlands.”

Ze weten ook dat kapitein Meesseman hét gevaarlijkste wapen is bij de Cats. De Ieperse beseft dat ze zich aan double en triple teaming kan verwachten. “Ook dat heb ik al gemerkt tijdens de voorbereidingsmatchen. Het is dan aan ons om oplossingen te vinden. En ik reken er ook op dat de andere er drietjes in gaan smijten, hé (lacht).”

Net als Julie Allemand sloot Emma Meesseman in Australië later aan bij de nationale ploeg. De twee sterspeelsters vlogen rechtstreeks van Chicago naar Sydney, teleurgesteld omdat ze naast de WNBA Finals grepen, maar ook wel gedreven om er met de Cats wat van te maken op dit WK. “Voor alle duidelijkheid: we gingen er niet opzettelijk uit in de WNBA om sneller bij de Cats in Australië te zijn,” grapte Meesseman. “Als ik de Finals zag, dacht ik telkens: wi̇́j hoorden daar te staan. Niemand begrijpt hoe het mogelijk was dat we die vijfde match, in Chicago dan nog, konden verliezen. Het helpt wel om zo’n ontgoocheling te kunnen verteren bij de ploeg van je hart, om de switch te kunnen maken. Het is ook van moeten.”

De Belgian Cats beginnen morgen in Sydney meteen met een uitdaging van formaat: ze treffen titelverdediger Amerika. “Misschien is dit jaar wel hét moment om Team USA te verslaan,” denkt Meesseman. “Vroeger deden ze het puur op talent, nu gaan ze meer op hun fysieke kracht en agressiviteit teren. Ze moeten veel nieuwe speelsters inpassen en de chemie is nog geen honderd procent. Er komen enkelen ook pas laat aan omdat ze in de WNBA Finals speelden. Oké, onze voorbereiding was ook niet ideaal maar we gaan zeker ons best doen om te winnen.”

En ja, ook Emma Meesseman heeft al heel wat minuten in de benen: gemiddeld 29,1 per match. In vier maanden tijd speelde ze liefst 44 wedstrijden. Op dit WK ligt het tempo nog hoger: in de poulefase staan vijf interlands op zes speeldagen op het menu. Meesseman: “Gelukkig beschikken we over een goede staff en is het schema voor alle teams hetzelfde, maar de mensen die deze planning uittekende, hebben volgens mij nooit zelf basket gespeeld.”

