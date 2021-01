Een jaar na zijn dood leeft NBA-legende Kobe Bryant voort: “Hij was als een kleine broer”

26 januari 2020, iets na acht uur ‘s avonds Belgische tijd viel het ontluisterende nieuws dat basketicoon Kobe Bryant op 41-jarige leeftijd was omgekomen. Zijn helikopter stortte neer in Calabasas, Californië. Door de dichte mist vloog de piloot te laag om gemonitord te kunnen worden. Ook Bryants dochter Gianna, zelf een 13-jarig baskettalent, en zeven andere inzittenden overleefden de klap niet. Vrouw Vanessa bleef achter met dochters Natalia, Bianca en Capri.

Dagenlang regende het steunbetuigingen. De tranen van Michael Jordan in een volgepakt Staples Center. De verslagenheid bij ex-ploegmaat en goede vriend Pau Gasol. Ook vandaag nog doet het overlijden van Bryant pijn. “Er zijn veel zaken die doodgaan in deze wereld, maar legendes blijven voortleven. Dat is Kobe”, vertelde LeBron James gisteren na de zege van de LA Lakers tegen Cleveland. ‘King James’, 36 jaar oud intussen, scoorde liefst 46 punten en werd daarmee de oudste profspeler in het shirt van de Lakers die zo veel punten maakt in een wedstrijd sinds Kobe Bryant in zijn afscheidsduel in 2016 60 punten liet noteren. Als eerbetoon kan dat tellen.

In Los Angeles, waar Bryant heel zijn carrière voor de Lakers speelde en vijf titels pakte, duiken nog steeds muurschilderingen op (zie foto’s hieronder). In de Amerikaanse pers wordt de nadruk gelegd op hoe Bryant verder leeft als legende, icoon en voorbeeld, zoals LeBron ook al aangaf. Zo pakte de Los Angeles Times uit met een alleszeggende cover. In mei wordt Bryant eindelijk opgenomen in de Hall of Fame - door de coronacrisis kon die ceremonie niet eerder doorgaan.

In de weekendbijlage van de Gazzetta dello Sport eren NBA-prominenten Bryant. “Hij was als een kleine broer voor mij. Kobe belde me dag en nacht, wou praten over bewegingen op het veld, tactiek”, vertelt Michael Jordan. “Deze kerel had een enorme passie. Hij wilde de beste ter wereld zijn en ik wilde de best mogelijke grote broer zijn voor hem.”

Shaquille O’Neal, ex-ploegmaat van Bryant: “Waren wij beste vrienden? Neen. Respecteerden we mekaar op en naast veld? Ja. Voor duizend procent. Ik zou willen dat we elke dag konden praten. Het doet pijn dat ik hem niets meer kan zeggen.”

Pau Gasol: “Kobe oversteeg het basketveld. Hij inspireerde zoveel mensen op verschillende manieren. Wij moeten ervoor zorgen dat hij voor altijd wordt herinnerd.”

Rechtszaken

Een onoverkomelijk iets na de dood van Bryant zijn de rechtszaken over zijn overlijden en zijn nalatenschap. Weduwe Vanessa legde de schuld bij de omgekomen piloot en het helikopterbedrijf Island Express Helicopters, dat claimde dan weer dat twee luchtsverkeersleiders schuldig zijn. De zaak loopt nog.

Opvallend: doorheen de wirwar van rechtszaken is er ook die rond Sofia Laine, schoonmoeder van Kobe en de oma van Gianni Bryant. Zij beweert dat ze achttien jaar lang volgens een “gruwelijk schema” twaalf uur per dag onbetaald als oppas voor de familie werkte. Ze zou een mondelinge afspraak met haar schoonzoon hebben gehad, dat zij zich de rest van haar leven financieel geen zorgen hoefde te maken. Het is dat wat zij nu wil afdwingen. Volgens Amerikaanse media eist ze 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro), een huis en een Mercedes. Nu leeft ze op voet van oorlog met haar dochter Vanessa, die haar moeder de deur wees en sindsdien weghoudt bij haar drie overgebleven kleindochters.

