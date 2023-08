Een ideaal opwarmertje: Hongarije in EK-openingswedstrijd Yellow Tigers niet opgewassen tegen Herbots en co

Het EK volleybal voor vrouwen startte in een iconisch decor. Met het magistrale stadion - de monumentale openlucht arena van Verona - als thuisbasis won Italië vlot hun openingswedstrijd. Donderdagavond was het eindelijk tijd voor de Yellow Tigers om, in de prachtig vernieuwde Topsporthal van Gent, hun eerste confrontatie aan te gaan. Hongarije zou het eerste slachtoffer worden.

In de openingsset moesten de Hongaren snel de rol lossen. De 4-13-tussenstand zegt genoeg. De Hongaarse ploeg - op de 36ste plaats in de FIVB-ranking - werd op alle gebieden overklast door een sterk gemotiveerd Belgisch team. Met hun gekende tijgermentaliteit liet de nationale selectie mooie blok- en verdedigingsacties zien. In de tweede set was op 5-14 het verschil even snel gemaakt. Ook in set drie bleek deze openingswedstrijd een uitstekend opwarmertje te zijn. Een slimme keuze van België om - als organiserend land - een ideaal spelschema op te stellen zodat men met vertrouwen naar de volgende wedstrijden kan uitkijken.