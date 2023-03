Een handleiding voor een MMA-gevecht: de tactieken, spectaculaire technieken en terminologie uitgelegd

Een retro in het voetbal, een dunk in het basket of de lead-out in de koers: gekende termen voor sportliefhebbers. Maar ooit al gehoord van een Rear Naked Choke of een Haymaker? In aanloop naar de Londense MMA-kamp bij Cage Warriors van onze landgenoot Jan Quaeyhaegens vrijdagavond tegen de Italiaan Alberto Ciardo, een rondje terminologie en de belangrijkste regels van het Mixed Martial Arts uitgelegd. Sport waar ellebogen wél in het rond mogen vliegen.

Mixed Martial Arts (MMA): een allround vechtsport. Het is een mix van diverse erkende vechtsporten, zoals kickboksen, karate, judo, worstelen, Braziliaans jiu jitsu, taekwondo en boksen. MMA maakt gebruik van de meest effectieve technieken van elke vechtsport en discipline. Dit betekent dat staande technieken gecombineerd worden met grondtechnieken. Op deze manier is er een perfecte zelfverdedigings- en wedstrijdsport ontstaan.

Een partij bestaat uit drie ronden van elk vijf minuten lang (de kampioensgevechten duren meestal vijf ronden) en er kan op meerdere manieren gewonnen of ‘gefinisht’ worden. De drie belangrijkste:

Knock-out (KO): wanneer een vechter het bewustzijn verliest door een stoot of trap, verliest hij de partij.

Volledig scherm © AFP

Technische Knockout (TKO): wanneer een vechter niet meer in staat is om zich intelligent te verdedigen, kan een scheidsrechter beslissen de partij te stoppen. Dit kan ook in samenspraak of op advies van de ringdokter, die besluit dat een vechter teveel schade heeft opgelopen.

Submissie: wanneer een vechter tijdens het gevecht afklopt (tap out) of verbaal opgeeft, verliest hij via submissie. Meestal komt dit door een arm- of beenklem of wurging (choke). Wurgen kan op twee manieren: de luchtpijp dichtknijpen of via de halsslagader, zodat er geen bloed naar de hersenen kan.

Als er na drie of vijf ronden nog geen winnaar is, gaat het gevecht naar de jury. Drie juryleden geven hun oordeel en de vechter met de meeste juryleden achter zich, wint de partij. Elke ronde wordt er gescoord met het zogenoemde ’10-point must system’, geadopteerd uit het boksen. Elke ronde wijst de jury een winnaar aan en geeft die vechter tien punten, waarna de tegenstander negen punten of minder krijgt (afhankelijk van hoe hij vocht). Tot slot worden alle punten bij elkaar geteld en komt er een winnaar uit de bus.

UFC: Ultimate Fighting Championship. De grootste en bekendste organisatie van de wereld met de beste vechters, onder hoede van Dana White. De Champions League van het MMA, zeg maar. De droom van elke vechter. Nog een andere toppromotor maar iets minder bekend, is Bellator. Daaronder heb je twee grote competities: het ONE Championship en ook PFC (Professional Fighting Championships). Cage Warriors (CW) en de Poolse organisatie KSW, waar onze landgenoten Donovan ‘Vegas’ Desmae en Artur Szczepaniak uitkomen, kan je het best vergelijken met Europa League-competities.

De belangrijkste technieken:

Takedown: technieken waarbij je probeert je tegenstander op de grond te krijgen. Dit kan door een judoworp maar even goed via een spectaculaire flying triangle, waarbij je verrassend opspringt om met de benen de hals van de tegenstander te proberen wurgen. Belangrijk bij takedowns zijn het weghalen van steunpunten.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Grondvechten: een erg belangrijk onderdeel bij vechtsport. Uit onderzoek blijkt dat 99% van alle gevechten op de grond eindigen. Bij Braziliaans jiu jitsu leer je grondvechten.

Trappen en stoten: hiermee kan je ofwel iemand op afstand houden ofwel iemand proberen uit te schakelen.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

De bekendste stoten:

Jab: een directe stoot van de voorste hand

Kruis: een directe slag van de achterhand

Haak: boogaanval, meestal vanaf de voorste hand

Uppercut : verticaal omhooggaande stoot. Je arm vormt hierbij een ‘U’

Haymaker: zoals een haak, maar met minder gebogen elleboog

Elleboog: elleboogslag

Hammerfist: meestal gebruikt door de aanvaller wanneer de opponent op de grond ligt. De onderkant van de vuist als een hamer laten vallen op meestal het hoofd

Spinning Back Fist: een slag met de achterkant van de vuist met een spin

Volledig scherm © AFP

De bekendste trappen:

Low Kick: boogvormige schop naar de dij

Round Kick: boogvormige schop naar het middel

High Kick: boogvormige schop naar het hoofd

Zijwaartse trap: zijwaartse schop naar het been of het middel

Front Kick: frontale schop naar de buik of naar het hoofd

Stomping Kick: trap met de voet

Volledig scherm © UFC

De vechttechnieken op de grond:

Mount: je bevindt je vóór/op de tegenstander

Guard: vanop je rug je tegenstander klemmen met benen, kan Full/Closed Guard zijn, waarbij beide benen gekruist zijn, maar ook Opened Guard en Half Guard

Rear Mount/Back Mount: op de rug van de tegenstander

Side Mount: vanuit een zijwaartse positie

Knee on Belly: knie op buik tegenstander

KIJK. Wilson Reis vloert Johnny Campbell met nekklem in CW 149

Volledig scherm © USA TODAY Sports

De spectaculairste vormen van submissie:

Armbar: klem op de elleboog

Rear Naked Choke: wurging van achteren

Guillotine: wurging van voren

Kimura: klem op de schouder

Triangle Choke: wurging met de benen

Kniestang: klem op de knie

Heelhook: klem op de enkel en draait de knie

Volledig scherm © USA TODAY Sports

De verschillende MMA-tactieken:

Sprawl-and-brawl: Vechten terwijl je rechtstaat. De takedown en het daaropvolgende gevecht op de grond neutraliseren

Clinch-vechten: Vechten in de clinch: stoten, ellebogen, knietrappen

Ground-and-pound: de tegenstander breken met slagen op de grond (in mount, in guard of half-guard), niet alleen met standaardslagen, maar ook met hamerslagen.

Submission Grappling: Vechten op de grond, met klemmen en chokes

Volledig scherm © USA TODAY Sports

De verschillende gewichtsklassen:

Zwaargewicht: 93-120 kg

Lichtzwaargewicht: 84-93 kg

Middengewicht: 77-84 kg

Weltergewicht: 70-77 kg

Lichtgewicht: 66-70 kg

Vedergewicht: 61-66 kg

Bantamgewicht: 57-61 kg

Vlieggewicht: 53-57 kg

Van kooivechten wordt ook weleens gezegd dat alles in de octagon is toegestaan. Wat niet klopt - anders zou het geen sport zijn. Volgende dingen zijn verboden en kunnen bestraft worden met minpunten:

• Kopstoten

• Prikken in de ogen

• Aan de haren trekken

• Bijten

• Aanvallen naar het kruis

• Stoten of trappen naar het achterhoofd en ruggengraat

• Stoten of trappen naar de keel

• Aanvallen naar kleine gewrichten (vingerkootjes)

• Je tegenstander uit de ring of kooi werpen

• De ring verlaten

• Vasthouden van de ring/kooi

•Vasthouden van broek of handschoenen van tegenstander

Volledig scherm © USA TODAY Sports