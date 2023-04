Een "girl-power" die in het verkeerde keelgat schoot: transvrouw Glenique (54) krijgt bakken kritiek na marathon van Londen

“Door haar hebben bijna 14.000 vrouwen nu een slechter resultaat gelopen.” De deelname van transvrouw Glenique Frank aan de marathon van Londen zorgt voor commotie in de atletiekwereld. Onder anderen de tweevoudig Olympiër Mara Yamauchi was niet akkoord met de aanwezigheid van Glenique in de vrouwencategorie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Afgelopen weekend stonden er meer dan 48.000 lopers aan de start van marathon in Londen. Onder hen liep ook Glenique Frank, een transvrouw. Zij nam deel in de vrouwencategorie en kwam uiteindelijk als 6.159ste over de finishlijn. Haar deelname zorgde voor heel wat commotie in de atletiekwereld en bij Mara Yamauchi. De voormalig marathonloopster reageerde op een interview van BBC waarin Glenique tijdens de marathon “girl power” roept. De Britse noemde de participatie van transvrouwen aan vrouwencategorieën “fout en oneerlijk”.

“Niets verkeerd gedaan”

Het is niet de eerste keer dat Glenique Frank een marathon loopt. Enkele maanden geleden stond ze ook al aan de start van de marathon van New York, maar toen als ‘Glen Frank’ bij de mannen. Ze moest toen in die categorie meelopen, omdat de organisatie haar verplichtte om bij het geslacht dat op haar identiteitskaart staat te starten. In Londen golden die regels niet en koos ze ervoor om bij de vrouwen mee te lopen, want ze gaat al drie jaar als vrouw door het leven.

Quote Als ze willen dat ik mijn medaille teruggeef, doe ik dat gerust. Ik ga mij niet veront­schul­di­gen, want ik heb niets fout gedaan. Glenique Frank

Ze 54-jarige loopster is verbaasd door alle reacties die haar deelname opleverde. “Als ze willen dat ik mijn medaille teruggeef, doe ik dat gerust. Ik ga mij niet verontschuldigen, want ik heb niets fout gedaan. Ik nam gewoon deel aan de marathon om geld op te halen voor een goed doel.” Ze zamelde al meer dan 33.000 euro in met haar marathondeelnames.

Volledig scherm Glenique aan de finish van de marathon in Londen. © Facebook

“Ik ga vanaf nu wel deelnemen bij de mannen om al die commotie en reacties te vermijden. Maar ik begrijp niet waarom sommige mensen boos zijn dat er 14.000 vrouwen achter mij zijn geëindigd en zogezegd mijn plaats hadden kunnen hebben. Serieus? Ik heb er 4 uur en 11 minuten over gelopen. Er zijn genoeg vrouwen die veel sneller waren als ik.”

Uitsluiting aan atletiekcompetities

Eind maart besliste de internationale atletiekbond World Athletics dat transgenders niet meer mogen deelnemen aan atletiekwedstrijden als ze tijdens of na de puberteit een geslachtsverandering hebben ondergaan. Die beslissing zou de eerlijkheid in de sport bevorderen volgens de federatie. De regels gelden echter voor topsporters en niet voor de grote massa die aan de start van de marathon stond. Glenique benadrukt dat ze “geen topsporter is die geld of een podiumplaats heeft ontnomen van de andere amateurs”.