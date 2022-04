Een gesprek met dartsicoon Peter Wright: “Het is raar om de nummer één van de wereld te zijn, maar het geeft me een goed gevoel”

DartsPeter Wright (52) is uitgegroeid tot een icoon in de dartssport. De excentrieke Schot kroonde zich in januari voor de tweede keer tot wereldkampioen en werd exact één maand geleden voor het eerst nummer één op de ranglijst. Een gesprek met ‘Snakebite’ over zijn eerste plek op de ranking, zijn vele pijlen en zijn ambities.

Peter Wright is sinds vorige maand de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. En dat voor het eerst in z'n carrière. “Het is raar om de beste speler ter wereld te zijn. Ik heb er heel mijn leven hard voor gewerkt. Om dan uiteindelijk de nummer één te worden, bezorgt me een goed gevoel.”

Die eerste plek geeft Wright vertrouwen. “Ik voel me meer zelfverzekerd. Of ik nu ook meer druk ervaar? Ja, dat hoort erbij als je de nummer één bent. Maar ik kan daar wel goed mee om. Ik werk ook hard om constant te presteren. Vroeger speelde ik bij momenten heel goed, maar gooide ik andere legs heel slecht. Daar train ik op en dat loont op het podium.”

Quote Als ik die galstenen niet had gehad, zou ik de UK Open vrij eenvoudig gewonnen hebben. Peter Wright

Wright is een laatbloeier. Hoe komt het dat hij pas het laatste decennium doorbrak in de dartssport? “Het is een lang leerproces. Je moet van je nederlagen leren en daar lessen uittrekken. Als je je focust op de negatieve dingen, zet je een stap achteruit. Het is altijd mijn doel geweest om de nummer één van de wereld te worden én het WK te winnen. Dus heb ik hard gewerkt om de negatieve zaken te vergeten en me enkel te focussen op het positieve. Zo ben ik hier geraakt.”

Volledig scherm © Photo News

Hoelang gaat de 52-jarige Wright nog schitteren op het allerhoogste niveau? “Zolang mijn gezondheid dat toelaat. Ik weet niet of ik op mijn 60ste nog zal spelen. Hopelijk wel. Momenteel voel ik dat ik me heel goed kan focussen. Ik dacht dat ik de UK Open zou winnen. Maar toen kampte ik plots met galstenen. Anders had ik de UK Open vrij eenvoudig gewonnen. Als ik goed speel, laat mijn gezondheid me vaak in de steek. En dat heeft invloed op mijn prestaties.”

Opvallend: Wright wisselt geregeld van pijlen. Zelfs tijdens wedstrijden. Waarom doet hij dat? “Ik heb het geluk om de wereld rond te reizen. En mijn pijlen vliegen anders op bepaalde plekken. Zo probeer ik een pijl te vinden die werkt op die bepaalde plaats. Soms lukt dat, soms niet.”

Wright gaf voor de Premier League aan dat hij de prestigieuze dartscompetitie wil winnen. “Ik focus me hierop. In mijn carrière zou ik ook nog graag de World Grand Prix en Grand Slam of Darts op mijn palmares zetten. Maar laat ons beginnen met de Premier League. Dat is na het WK en de World Matchplay het belangrijkste event in de dartssport.”

Volledig scherm Peter Wright na zijn wereldtitel in januari. © Photo News