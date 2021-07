Een finale met immense inzet: waarom het prijzengeld dat ‘Dancing Dimi’ opstrijkt de komende jaren cruciaal wordt

Darts PORTRET. Krzysztof Ratajski, de laatste horde voor ‘Dancing Dimi' op weg naar de finale: een Pool die zijn vrouw uit bijgeloof thuislaat

24 juli Krzysztof Ratajski is de man die vanavond tussen Dimitri van den Bergh en een tweede finale op rij op de Match Worldplay darts staat. ‘The Polish Eagle’ staat voor het eerst in de halve finale van het prestigieuze toernooi. Maar onervaren of niet op dit niveau, ‘Dancing Dimi' is toch maar beter op zijn hoede. De Pool stootte immers erg vlot door naar de halve finale en, misschien nog wel het allerbelangrijkste voor Ratajski, zijn vrouw is thuis gebleven.