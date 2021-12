Een brandweerman, een Australiër zonder ranking en een ‘rising star’: wie zijn die verrassende stuntmannen op het WK Darts?

WK DartsCovid-19 draaide al heel wat grote namen een loer op dit WK Darts, maar ook aan de oche vallen ze als vliegen. Dat levert logischerwijs ook verrassende namen - en hun interessante verhalen - op in de 1/8ste finales. Wie zijn ze? Hoe zijn ze op het WK geraakt? We stellen voor: Alan Soutar, Callan Rydz en Raymond Smith.

Alan Soutar (PDC-77)

Diogo Portela, Mensur Suljovic - na een straffe comeback - en José de Sousa. Dat is het indrukwekkende parcours dat de Schot Alan Soutar al heeft afgelegd in zijn weg naar de vierde ronde. En dat bij z’n debuut in Londen. Een sprookje voor de darter/brandweerman/hondentrainer/...

De hele dartswereld nam tijdens kerst even rust. Geen wedstrijden de dag voor, tijdens en na kerst dus. En toch had Soutar toen al een vlucht naar huis genomen. Een paar uur na zijn wedstrijd tegen Suljovic stond hij al paraat voor z'n shift bij de brandweer van Dundee, getuigde hij met een selfie. Want ja, dat is nog steeds het hoofdberoep van ‘Soots’. Hij klopte op kerstavond nog 14 uur, gevolgd door maar liefst een shift van 16 uur op 25 december. En tussendoor probeerde hij nog wat te trainen. Met succes, want zijn stunt tegen De Sousa mocht er zeker zijn. “Als ik langer in het toernooi blijf, zijn er genoeg collega’s die voor me willen inspringen.” En ondertussen zet hij Ally Pally wel in vuur en vlam.

En daar blijft het niet bij. De afgelopen vier jaar trainde hij samen met zijn partner Amanda geleidehonden in zijn thuisstad Arbroath. Als hij nóg een gaatje vindt in z'n rooster, gaat Soutar ook nog langs in de dartsacademie die hij al jaren uitbaat. “Het helpt me ontspannen.”

Al die onzelfzuchtigheid levert hem in de dartswereld en in Schotland een heldenstatuut op. “Het is een droom. Heel Schotland volgt me, en ik ben heel patriottisch.” Kijk maar naar zijn outfit, als u hem niet gelooft. Onder meer de Schotse voetballer Andy Robertson (Liverpool) reageerde met applaus op de zege van z'n landgenoot, en ook zijn favoriete team Arbroath FC supportert mee.

Callan Rydz (PDC-36)

Callan Rydz staat van dit drietal het hoogst op de Order of Merit, maar zijn prestaties zijn daarom niet minder indrukwekkend. De jonge Engelsman - 23 is hij - gaf nog geen set weg op dit WK. Tegen de Japanner Yamada en de Noord-Ier Brendan Dolan werd het 3-0, Nathan Aspinall ging met maar liefst 0-4 voor de bijl.

Rydz is opgegroeid in een door darts geobsedeerde familie. Zijn moeder, grootmoeder en grootvader stonden ook allemaal aan de oche. ‘The Riot’ begon - op vraag van zijn grootvader - zelf pas met darten op z’n veertiende, maar in no-time schopte hij het tot de PDC-toernooien. In 2021 is de Engelsman pas écht doorgebroken op het hoogste niveau. Hij won de finale van het tweede vloertoernooi dit jaar overtuigend van man-in-vorm Jonny Clayton, en aansluitend pakte hij ook een tweede vloertoernooi. Op het podium liet hij onder meer mooie dingen zien op de World Matchplay, waar hij Rob Cross en Glen Durrant klopte in zijn weg naar de kwartfinale. Met z’n 23 lentes wacht hem ongetwijfeld een grote toekomst...

Leuk weetje: Rydz is de neef van Chris Dobey, die eveneens in de 1/8ste finale staat. De twee wonen zelfs in dezelfde straat. Toen hij hoorde dat hij boven Dobey stond in de Order of Merit, schoot hij luid in de lach: “Nu ben ik officieel de beste van de straat!”

Raymond Smith (PDC-...)

Het strafste verhaal is misschien wel dat van Raymond Smith. De 42-jarige Australiër stond voor aanvang van dit WK niet eens op de wereldranglijst, maar plaatste zich via een Australische qualifier - de DPA Satellite Finals - voor het belangrijkste toernooi van het jaar. Een unicum. Niet voor hem, hij stond in 2017 al eens in Ally Pally. Wel omwille van zijn zoon Ky, die zich eveneens wist te plaatsen. Voor het eerst in de geschiedenis vader en zoon samen op het WK dus. De vorige WK-passage van Smith heeft trouwens voor een memorabel moment gezorgd. Hij lukte nog bijna een comeback in zijn enige wedstrijd toen, en bij het juichen schoten enkele tanden uit zijn kunstgebit los. Het leverde grappige beelden op.

Smith, die een deel van zijn jeugd in z'n eentje op een camping leefde, was een strenge vader voor zoonlief Ky, toch wanneer het op darten aan kwam. De jonge Ky, die in de eerste ronde zijn meerdere moest erkennen in de Nederlander Kuivenhoven, mocht vroeger enkel darten wanneer zijn kamer piekfijn opgeruimd was. “Discipline”, noemde Raymond het.

En plots staat de senior van het duo dus tussen de laatste zestien op het wereldkampioenschap, goed voor virtueel een 82ste plek op de Order of Merit en dus op een zucht van een Tourkaart volgend jaar. Of hij die ook aanneemt, dat weet Smith nog niet: “Het zou een spannend avontuur zijn. Maar de gezondheid van mijn vader is niet goed, en ik wil aan zijn zijde staan als hij sterft.” De broer van Smith pleegde in 2019 zelfmoord, en de darter heeft er nog altijd spijt van dat hij bij diens laatste kerst niet thuis was. “Ik was op dat moment hier in Londen voor het WK, en ik had er de tijd van m’n leven. Daar had ik het na zijn dood heel erg lastig mee.” Smith kampte nadien zelfs even met een depressie en trok zich terug uit de sport, maar nu staat hij er dus weer.

‘The Guru’, zo klinkt zijn bijnaam, had al nood aan een stunt enkel en alleen om de kosten van de reis naar Londen te betalen. De 41.000 euro waar hij nu al zeker van is zullen wellicht wel volstaan voor de terugreis naar Australië. Of knokt hij zich ook voorbij Mervyn King?

