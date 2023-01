Een ‘biker’ met tatoeages, een fan van Obama en ‘ten huwelijk gevraagd in India’: wat je mag en moet weten over onze 19 Red Lions

WK hockeyWat een generatie. Klaar voor hun zevende finale op een groot toernooi in een tijdspanne van tien jaar. Kans op een back to back-wereldtitel, wat nog maar drie landen gelukt is. Onderstrepen de Red Lions vandaag op het WK hockey hun internationale hegemonie? ‘Onze Jongens’ één voor één voorgesteld.

Doelmannen:

Vincent Vanasch – 35 jaar – 263 caps – Rot-Weiss Köln – debuuttoernooi: EK 2009

Wat u moet weten: beste keeper ter wereld in 2017, 2018 én 2019. Rustig en bijzonder bescheiden. Ook zeer bepalend tijdens shoot-outs en daardoor een heldenrol.

Wat u mag weten: ‘The Wall’ droomde er in zijn jeugdjaren van om chirurg te worden. Hij houdt van zeevruchten. Fan van Michael Jordan. Oog voor detail.

Loic Van Doren – 26 jaar – 43 caps – Dragons – debuuttoernooi: EK 2017

Wat u moeten weten: jongere broer van Arthur Van Doren. De enige speler uit de kern die in Bhubaneswar zowel in 2018 als dit jaar niet in actie kwam. Net als Vanasch topkeeper. Was vorig jaar genomineerd voor ‘FIH Doelman van het Jaar’

Wat u mag weten: wordt mentaal zeer goed voorbereid om te aanvaarden als tweede keeper geen seconde te spelen. Na het tijdperk Vanasch wordt hij de perfecte vervanger. Misschien na Parijs 2024 ?

Verdedigers:

Arthur Van Doren – 28 jaar – 221 caps – Bloemendaal (Ned) – debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: wereldspeler van het jaar 2017 en 2018 én belofte van het jaar in 2016 en 2017. Geweldig spelinzicht en beschikt over een heerlijke lange pass. Sukkelde op dit WK tijdens de poulefase met de rug.

Wat u mag weten: Bijnaam Tuur en kijkt op naar Roger Federer. Een fan in India vroeg hem ooit ten huwelijk. Niet echt bijgelovig, maar doet voor alle zekerheid toch altijd eerst linker sok en schoen aan.

Arthur De Sloover – 25 jaar – 129 caps – Oranje-Rood (Ned) – debuuttoernooi: Halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Met 129 caps (!) de jongste Red Lions van de achttien basisspelers. Houdt in alle omstandigheden het hoofd koel. King Arthur (Van Doren) en Prince Arthur (De Sloover) vormen in de Belgische verdediging een koningskoppel. Werd in 2018 uitgeroepen tot ‘FIH Belofte van Jaar’ en was vorig jaar genomineerd voor ‘FIH Wereldspeler van het Jaar’.

Wat u mag weten: Enige West-Vlaamse Red Lion. Neef van Red Panther Alix Gerniers. Een echte dierenvriend. Indien hij geen hockey speelde was hij wellicht dierenarts geworden. Houdt van de vechtlust van Rafael Nadal. Sedert dit jaar teamgenoot van Thomas Briels en WK-reserve Thibeau Stockbroekx bij het Eindhovense Oranje-Rood.

Loïck Luypaert – 31 jaar – 276 caps – Braxgata – debuuttoernooi: Champions Challenge 2009

Wat u moet weten: een vaste waarde sedert 2011. Speelt ‘slechts’ tweede WK, omdat hij in 2014 voor Den Haag geblesseerd uitviel. Troef: een geweldige lange bal. Ook één van de strafcornerspecialisten van de Red Lions.

Wat u mag weten: wellicht de vlotste Red Lion. Heeft interesse in de media, want liep ooit een stage bij Play Sports. Barack Obama is voor hem een rolmodel.

Gauthier Boccard – 31 jaar – 266 caps – Léopold – debuuttoernooi: Champions Challenge 2011

Wat u moet weten: Hij was in zijn jeugdjaren aanvaller, scoorde ook aan de lopende band, maar werd omgevormd tot verdediger. Na dertien jaar trouwe dienst bij Watducks, transfereerde hij dit seizoen naar Léopold.

Wat u mag weten: Net als heel wat andere Red Lions kreeg hij hockey met de paplepel ingegeven. Zijn vader was ook hockeyer en Gauthier had op 4-jarige leeftijd reeds een stick in de hand. Was steeds fan van Zinedine Zidane.

Alexander Hendrickx – 29 jaar – 166 caps – Pinoké (Ned) – debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: zonder twijfel dé grootste strafcornerspecialist ter wereld. Werd met een indrukwekkend aantal van veertien doelpunten topschutter op de Olympische Spelen 2021. Gedeeld topschutter tijdens WK 2018 (zeven goals) en EK 2019 (vijf doelpunten). Viel op dit WK in de poulefase tegen Japan met knieblessure geblesseerd uit. Een mokerslag.

Wat u mag weten: genoot zijn hockeyopleiding bij Antwerp, maar stapte in 2015 in het teken van zijn carrière over naar de Antwerpse concurrent Dragons. Sedert 2018 zeer bepalend bij het Nederlandse Pinoké. Zijn bijnaam is Jimmy, naar Jimi Hendrix.

Maxime Van Oost – 23 jaar – 16 caps – Watducks – debuuttoernooi: WK 2023

Wat u moeten weten: grote belofte die al een tijdje staat te trappelen om het de ‘gouden generatie’ lastig te maken. Maakt nu zijn droomdebuut op een groot toernooi na het uitvallen van Alexander Hendrickx. Deed in de FIH Pro League wel al wat ervaring op bij de Red Lions.

Wat u mag weten: vond op dit WK meteen zijn plaats tussen de rotervaren Red Lions. Zijn vader, Michel Van Oost, is een iconisch figuur in het Belgische hockey. Hij was tussen 1979 en 1996 doelman van de nationale ploeg.

Middenvelders:

John-John Dohmen – 34 jaar – 440 caps – Orée – debuuttoernooi: EK 2005 Leipzig

Wat u moet weten: Wereldspeler van het Jaar in 2016. Moest in 2018 met een longinfectie na de tweede poulematch het WK verlaten. Ook begin van dit WK grieperig, maar staat er nu weer helemaal.

Wat u mag weten: Speelt vandaag zijn 441ste interland voor de Red Lions en is al een tijdje Belgisch recordinternational. Kan zelfs wereldwijd de hockeyer worden met de meeste caps. Daarvoor moet hij voorbij Teun De Nooijer geraken die 453 keer uitkwam voor de Nederlandse nationale ploeg. Dohmen kwam in 2014 tijdens de verkiezingen op voor CDH en is osteopaat.

Felix Denayer – 32 jaar – 366 caps – Dragons – debuuttoernooi: Olympische Spelen 2008

Wat u moet weten: De kapitein van de Red Lions. Was op 18-jarige leeftijd de jongste Belgische speler op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Bleef steeds de clubkleuren van Dragons trouw en was tijdens de Olympische Spelen in Tokio vlaggendrager voor België.

Wat u mag weten: Papa van twee jonge kinderen. Vader Christophe Denayer is sedert 2021 voorzitter van de Vlaamse Hockey Liga. Felix stelde einde 2021 zijn eigen hockeycollectie ‘Naked’ voor.

Simon Gougnard – 31 jaar – 321 caps – Dragons – debuuttoernooi: EK 2009

Wat u moet weten: Verloor op het WK 2018, de dag voor de halve finale tegen Engeland, zijn vader na een slepende ziekte. Speelde voor drie Nederlandse clubs (Tilburg, Oranje-Zwart en Bloemendaal) en vier Belgische (Waterloo Ducks, Racing, Leuven en Dragons).

Wat u mag weten: Is de ‘biker’ van de Red Lions. Houdt van Harley Davidson, ‘Road Holidays’ en tattoo’s. Heeft een goede vista en is technisch sterk.

Nicolas de Kerpel – 29 jaar – 97 caps – Herakles – debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Was voor het WK 2018 samen met Antoine Kina de enige speler die nog geen EK, WK of Olympische Spelen meemaakte. De trouwe Herakles-speler bleef in halve finale tegen Nederland wegens het rotatiesysteem bij de Belgische aanvallers lang op de bank, maar scoorde wel de 2-2-gelijkmaker bij zijn eerste balcontact.

Wat u mag weten: zowat de ‘joker’ van de bende. Kan, behalve in doel, zowat overal op het veld ingeschakeld worden. Staat bekend om geweldige rushes. Specialist in ‘bottle flips’.

Victor Wegnez – 27 jaar – 134 caps – Racing Brussel – debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Een bijtertje op het middenveld. Werd in 2017 tweede in de verkiezing van ‘Rising Star’ van de internationale hockeyfederatie na Van Doren. Zijn doelpunt op het EK in Antwerpen tegen Duitsland blijft legendarisch. Werd toen ook uitgeroepen tot ‘Speler van het toernooi’.

Wat u mag weten: Heeft een iets moeilijkere jeugd achter de rug. Hij was niet goed genoeg voor de nationale jeugdploegen wegens fysiek zwak en te tenger. Dankzij hard werk in fitness op topniveau.

Antoine Kina – 26 jaar – 100 caps – Gantoise – debuuttoernooi: finale World League 2017

Wat u moet weten: zoon van ex-Red Panthers coach Pascal Kina. Zijn vader is ook zijn coach bij Gantoise. Verving op het WK in 2018 de geblesseerde Manu Stockbroekx in de selectie en is sedertdien niet meer weg te denken bij de Red Lions.

Wat u mag weten: Vierde vrijdag in de halve finale tegen Nederland zijn honderdste selectie voor de Red Lions. Technisch ijzersterk. Hij zorgt geregeld voor de beslissende voorzet.

Aanvallers:

Florent Van Aubel – 31 jaar – 272 caps – Pinoké (Ned) – debuuttoernooi: EK 2011

Wat u moet weten: De fans van ‘hockey tricks’ zijn bij Van Aubel aan het goede adres. Wordt daarom ook de tovenaar genoemd. Scoorde tijdens de olympische finale tegen Australië het enige Belgische doelpunt tijdens de reguliere zestig minuten (1-1).

Wat u mag weten: Hij is gefascineerd door technologie en studeerde Communicatiewetenschappen aan de VUB. De Oost-Vlaming verliet dit seizoen na dertien jaar Dragons en trok naar Pinoké. In Amstelveen is hij ploeggenoot van Alexander Hendrickx en Sébastien Dockier.

Tom Boon – 32 jaar – 330 caps – Léopold – debuuttoernooi: EK 2009

Wat u moet weten: Moest wegens een blessure de Olympische Spelen 2021 vooral op de bank aanschouwen. Scoort aan de lopende band in de Belgische competitie en bewijst op dit WK opnieuw zijn waarde. Vervangt Alexander Hendrickx perfect als strafcornerspecialist. Scoorde op dit WK voorlopig zeven keer en dat is één doelpunt minder dan de gedeelde leiders Victor Charlet (Frankrijk) en Jeremy Hayward (Australië)

Wat u mag weten: Nonkel is ex-bondsvoorzitter Marc Coudron. Boon organiseert zijn eigen ‘Tom Boon Hockey en Camps’. Een goalgetter die enorm populair is in India. Hij was de eerste landgenoot die in 2015 de Hockey India League speelde.

Cédric Charlier – 35 jaar – 358 caps – Racing Brussel – debuuttoernooi: Olympische Spelen 2008

Wat u moet weten: Hardwerkende spits en één van de meest ervaren Red Lions. Werd in 2013 even niet geselecteerd, maar werkte extra hard om terug bij de kern te geraken. Werd vorig jaar, aan de zijde van onder meer Victor Wegnez en Tanguy Cosyns, landskampioen in België met Racing. De eerste titel voor de Brusselse club in … 81 jaar.

Wat u mag weten: De ouders van Charlier beheerden Ukkel Hockeyclub. Hij is dus letterlijk met de stick in de hand geboren.

Sébastien Dockier – 33 jaar – 235 caps – Pinoké (Ned) – debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: Heeft paarswit bloed in de aderen. Speelde lang voor Beerschot, maar is intussen aan een stevig parcours in Nederland bezig. Na vijf seizoenen bij Den Bosch en is hij nu aan zijn derde jaar bij Pinoké bezig.

Wat u mag weten: Scoorde op het WK 2014 in Den Haag in de wedstrijd om de vijfde plaats het mooiste doelpunt van het toernooi tegen Duitsland. Een vlot scorende spits.

Tanguy Cosyns – 31 jaar – 162 caps – Racing Brussel– debuuttoernooi: halve finale World League 2013

Wat u moet weten: De Brusselaar heeft sedert 2013 een vaste plaats in de brede kern van de Red Lions, maar werd voor heel wat grote toernooien nét gepasseerd. Zijn selectie voor dit WK betekende een grote opluchting.

Wat u mag weten: Van de achttien basisspelers op dit WK, is hij de enige die de vorige wereldtitel – in 2018 – niet meemaakte. Scoorde nu één van de vijf doelpunten in de Belgische openingsmatch tegen Zuid-Korea.

