Een bezoek aan een workshop darts van Erik Clarys: “De interesse is enorm. Als ik een talent zie, zal ik die speler begeleiden”

BASKETBAL BASKET KORT. Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen in Elite Gold na winst tegen Groningen

Oostende en Kangoeroes blijven het goed doen in de Elite Gold. Zowel de kustploeg als Mechelen wonnen elk hun wedstrijd. Kangoeroes klopte Groningen na een leuke pot basketbal: 86-61. Oostende had dan weer geen kind aan Zwolle (83-54). In dit artikel bundelen we al het basketbalnieuws uit binnen- en buitenland.

8:49